Karla de Lara presenta Ensueños y Delirios, una exposición que fusiona tiempos, sueños y universos paralelos

Entre pinturas que abocan a las memorias, las emociones y otros mundos, la artista plástica Karla de Lara presentó en la Galería Adentro su exposición "Ensueños y Delirios"; titulada así porque es una colección llena de elementos mágicos que tienen relación con la ideas de la artista de crear su propia realidad de universos paralelos que se sobreponen y de realidades atemporales que se viven paralelamente.

Al respecto Karla de Lara reconoció en sus obras una sensación de delirio, como si estuviera soñando: "Yo traigo de esos otros mundos a este, lo que me gusta de cada uno. Y en mis cuadros puedes encontrar episodios y personajes de todos los tiempos desde tiempos ancestrales hasta tiempos futuristas y en mi universo, en mi mundo todos coexisten. Entonces podría parecer como si estuviera soñando", compartió la artista en entrevista con EL INFORMADOR.

Una gran mayoría de sus obras sobresalen por sus colores que a la vez incorporan elementos de otros artistas como Jean-Michel Basquiat o Diego Velázquez, pero con el toque literalmente único que diferencia y sobresale a las pinturas de Karla de Lara.

El color y el estilo único de Karla de Lara vuelve a cada pintura una obra magnífica. EL INFORMADOR





En ese sentido el año pasado la artista plástica patentó una nueva técnica que inventó hace más de diez años, debido a que pintaba muchas acuarelas y en ellas conseguía efectos de aguadas en movimiento que le gustaban mucho, pero que no se podían lograr con ninguna técnica conocida, así que empezó a experimentar para conseguir efectos similares en formatos más grandes, lo cual se ve reflejado en el tamaño de sus grandes pinturas.

"Hace 8 años la metí a patente y el año pasado por fin salió la patente, porque no hay nadie en el mundo que esté pintando con esta fórmula de alguna manera, que va desde cómo preparo el lienzo, los materiales que uso, los terminados que le doy, o sea, es como todo ese proceso", comentó.

Hay cosas que Karla de Lara ve en el blanco y negro

Aunque los colores son algo que predominan en su obra, hay algunas que no los tienen, para Karla de Lara hay cosas que ve en blanco y negro, como si al ponerlas en estos colores cambiaran de contexto o temporalidad, a diferencia de las otras que las hacen ver más vivirás y actuales.

Karla de Lara también tiene obras en blanco y negro. EL INFORMADOR





"A veces me pasa esto de que las que son más blanco y negro, en realidad es una imagen más actual y yo la llevo como a un tiempo anterior. Y las que son más de color, a veces, no siempre, pero muchas veces son justamente de tiempos pasados y yo las traigo como como si cobraran vida a este tiempo".

Las obras en blanco y negro sobresalen por su gran tamaño, algunas abarcan casi toda la pared, son rostros de mujeres con ojos grandes, a veces sólo los ojos; mientras que otra tiene varias versiones de la Mona Lisa, del autor Leonardo da Vinci que pareciera un viaje en la historia de la obra.

Pero otras evocan al mundo de "Alicia en el país de las maravillas", una sección de "Ensueños y Delirios" hecha para ser exhibida en Guadalajara, específicamente en Galería Adentro, debido a su arquitectura que le recuerda a este universo del escritor Lewis Carroll.

"Es que este lugar me recuerda muchísimo a "Alicia en el país de las maravillas", siempre lo ha hecho. Sus pisos y todos sus jardines. Como que son escenarios muy mágicos, me encantan, claro", detalló.

“La parte de los jardines, que las plantas se convierten en techos no sé, tiene espacios que me parecen sacados de ese cuento”.

Karla de Lara aceptó que "Alicia en el País de las Maravillas" se convirtió en una inspiración para ella. EL INFORMADOR





Entonces, cuando me invitaron a exhibir aquí dije, "Voy, independientemente de presentar mis colecciones, voy a hacer algo especial para ellos".

En las pinturas sólo podemos ver una parte del escenario, está premisa la retoma Karla en una de sus pinturas que evocan a Las Meninas; en la obra de De Lara se puede ver en el centro a Velázquez y el caracterizo lienzo de la parte de atrás con el mensaje "No quiero pintar la vida, quiero que vivan mis pinturas"

"De alguna manera es como si yo hubiera girado el cuarto y hubiera visto esa escena desde una perspectiva mucho más amplia o hubiera puesto ese cuarto en un contexto como de una sala o un salón del palacio más grande, ¿no?"

"Entonces, estoy recontextualizando esa obra de Velázquez dentro de este cuadro. Y esa frase se trata como de que tú vivas a través de de lo que ves en mi pintura, como si crearas un mundo y un nuevo universo dentro de esa pintura".

"O sea, yo invito al espectador a que se sumerja en cada cuadro y se invente su propia historia", finalizó.

La artista plástica atraviesa uno de sus momentos más intensos de su carrera puesto que recientemente participa junto a su hijo Juan Carlos, conocido artísticamente como FERDELA, en la muestra colectiva “Arte y Barricas” , que se encuentra abierta al público actualmente en el Museo Jalisco Paseo Interactivo.

Finalmente "Ensueños y Delirios" estará abierta al público a partir de mañana, 6 de junio, hasta el próximo 31 de agosto de 2026 en la Galería Adentro , con dirección en Miguel Lerdo de Tejada 2418, colonia Lafayette en Guadalajara.

JM