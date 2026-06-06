¿Cuántos partidos tendrá el Mundial 2026? El nuevo formato que cambiará la historia

El Mundial 2026 será una edición histórica para el futbol internacional. Por primera vez, la Copa del Mundo reunirá a 48 selecciones distribuidas en 12 grupos, un formato inédito que ampliará la competencia y llevará el torneo a una dimensión nunca antes vista.

Este crecimiento también traerá cambios importantes en el calendario. Con más equipos en disputa y una nueva fase eliminatoria, el número de encuentros aumentará de forma considerable. Descubre cuántos partidos se jugarán en total y cómo estará estructurado el torneo para que no te pierdas ningún detalle de la máxima fiesta del futbol.

El torneo más grande de la historia: ¿Qué es y quiénes participan?

La Copa Mundial 2026 marcará un punto de inflexión en la historia del futbol. Por primera vez, el máximo torneo de selecciones contará con 48 equipos participantes, dejando atrás el formato tradicional de 32 combinados nacionales que se mantuvo durante las últimas ediciones.

La ampliación responde al objetivo de dar cabida a más países y regiones dentro de la competencia, lo que permitirá una mayor diversidad de estilos de juego y la incorporación de nuevas aficiones a la fiesta mundialista.

Este cambio también tendrá un impacto directo en el desarrollo del certamen. Con más selecciones en competencia, el número de partidos aumentará de manera considerable respecto a los Mundiales anteriores, convirtiendo a la edición de 2026 en la más extensa y grande de todos los tiempos. Durante más de un mes, los aficionados podrán disfrutar de una cifra récord de encuentros en busca del próximo campeón del mundo.

¿Cuántos partidos se jugarán en total y dónde?

El Mundial 2026 hará historia no solo por la cantidad de selecciones participantes, sino también por el número de encuentros que se disputarán. En total se jugarán 104 partidos a lo largo de 39 días de competencia, desde el 11 de junio hasta la gran final programada para el 19 de julio de 2026.

La Copa del Mundo también marcará un precedente en materia de organización, ya que México, Estados Unidos y Canadá compartirán la sede del torneo en 16 ciudades distintas. Será la primera ocasión en que tres países alberguen conjuntamente una edición del Mundial.

El encuentro inaugural se celebrará en el Estadio Ciudad de México durante el torneo, donde la Selección Mexicana abrirá la competencia frente a Sudáfrica. La final, en tanto, se jugará en el Coloso de Nueva York/Nueva Jersey, escenario que coronará al nuevo campeón del mundo.

¿Cómo se reparten los 104 partidos del Mundial 2026? Desglose por fase

La cifra récord de 104 encuentros es resultado del nuevo formato de competencia aprobado por la FIFA para la Copa del Mundo de 2026. La expansión obligó a rediseñar la estructura del torneo, incorporando más partidos sin modificar la esencia de la competencia.

La mayor carga de actividad se concentrará en la fase de grupos. Los 48 equipos estarán distribuidos en 12 sectores de cuatro selecciones cada uno, donde todos se enfrentarán entre sí. Como cada combinado disputará tres encuentros, esta primera ronda acumulará un total de 72 partidos.

Una vez concluida la fase de grupos, avanzarán los dos mejores equipos de cada sector, además de los ocho mejores terceros lugares. De esta manera, 32 selecciones obtendrán su pase a las rondas de eliminación directa.

La principal novedad aparecerá a partir de esa instancia con la incorporación de los dieciseisavos de final, ronda que añadirá 16 partidos al calendario mundialista. Después llegarán los octavos de final con 8 encuentros, seguidos por los cuartos de final con 4 duelos.

La recta final del torneo de la FIFA estará compuesta por las dos semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final. En conjunto, toda la fase eliminatoria sumará 32 partidos, que añadidos a los 72 de la fase de grupos completan los 104 encuentros que se disputarán durante el Mundial 2026.

En resumen:

Fase de grupos: 72 partidos. Las 48 selecciones estarán distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos y cada combinado disputará tres encuentros.

72 partidos. Las 48 selecciones estarán distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos y cada combinado disputará tres encuentros. Dieciseisavos de final: 16 partidos. Será la nueva ronda incorporada al Mundial 2026 y participarán los 32 equipos clasificados a la fase eliminatoria.

16 partidos. Será la nueva ronda incorporada al Mundial 2026 y participarán los 32 equipos clasificados a la fase eliminatoria. Octavos de final: 8 partidos. Los ganadores de los dieciseisavos avanzarán a esta instancia.

8 partidos. Los ganadores de los dieciseisavos avanzarán a esta instancia. Cuartos de final: 4 partidos. Los ocho mejores equipos del torneo buscarán un lugar entre los semifinalistas.

4 partidos. Los ocho mejores equipos del torneo buscarán un lugar entre los semifinalistas. Semifinales: 2 partidos. De aquí saldrán las dos selecciones que disputarán el título.

2 partidos. De aquí saldrán las dos selecciones que disputarán el título. Partido por el tercer lugar: 1 partido. Enfrentará a los perdedores de las semifinales.

1 partido. Enfrentará a los perdedores de las semifinales. Final: 1 partido. Definirá al campeón del Mundial 2026.

Total: 104 partidos, resultado de los 72 encuentros de la fase de grupos y los 32 de la fase eliminatoria.

El impacto del nuevo formato en el Mundial 2026

La expansión a 48 selecciones y 104 partidos no solo incrementa el tamaño del torneo, también modifica la exigencia deportiva para los equipos. Las selecciones que aspiren a levantar la Copa del Mundo deberán disputar hasta ocho encuentros, por lo que la gestión física de los jugadores y la profundidad de las plantillas tendrán un papel más importante que en ediciones anteriores.

Para los aficionados, el cambio se traducirá en una agenda cargada de futbol durante más de un mes. En la fase de grupos habrá jornadas con hasta seis partidos programados, ofreciendo una cantidad de acción sin precedentes para quienes seguirán cada detalle del torneo.

Con más selecciones, más sedes y un calendario récord de encuentros, el Mundial 2026 promete convertirse en la edición más grande en la historia de la Copa del Mundo y en una de las más intensas tanto para los protagonistas en la cancha como para los seguidores alrededor del planeta.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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