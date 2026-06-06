Sábado, 06 de Junio 2026

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F1: Antonelli logra la pole en Mónaco; Checo Pérez sufre y saldrá 18

Kimi Antonelli se lleva la pole position para la carrera de este domingo. El mexicano Pérez largará desde las últimas posiciones tras una bandera roja que arruinó su clasificación

Por: Luis Ascanio

Kimi Antonelli, que no había podido meterse a los primeros tres lugares en las sesiones de práctica, paró el cronómetro en 1:12:051 en el circuito de Montecarlo. EFE / S. Nogier

Kimi Antonelli, que no había podido meterse a los primeros tres lugares en las sesiones de práctica, paró el cronómetro en 1:12:051 en el circuito de Montecarlo. EFE / S. Nogier

El líder del campeonato de pilotos de Fórmula 1 (F1), Kimi Antonelli, tuvo la última palabra en la última tanda de la clasificación del Gran Premio de Mónaco este sábado y firmó su cuarta pole position de la temporada 2026 con una dramática vuelta final, en un fin de semana en el que Ferrari estaba dominando.

Kimi Antonelli sorprende a Verstappen y se lleva la pole en Mónaco

El joven piloto italiano de Mercedes, que no había podido meterse a los primeros tres lugares en las sesiones de práctica, paró el cronómetro en 1:12:051, superando por 0.043 milésimas de segundo a Max Verstappen, quien había tenido una vuelta con récords en el primer y tercer sector, pero la consistencia del piloto de Mercedes en todo el circuito le dio el puesto de honor en la parrilla de salida para este domingo, mientras que el neerlandés arrancará segundo.

Entre ambos le dieron un duro golpe a Ferrari, que había firmado los mejores tiempos en las dos sesiones de entrenamiento del viernes, y consiguieron el 2-3 en la última ronda de prácticas libres previa a la clasificación, en la que Verstappen se puso delante de ellos. Lewis Hamilton largará desde la tercera posición y el local, Charles Leclerc, tras quedarse cerca de obtener la pole, será cuarto lugar en el arranque. Isack Hadjar, de Red Bull y George Rusell, de Mercedes, completan los primeros seis puestos.

Desde la Q2, los principales protagonistas del año estaban calentando la pista en los primeros lugares, cuando Max Verstappen, las Ferrari y los McLaren intercalaban los primeros puestos y parecía que ambos pilotos de la escudería británica ganaban confianza; no obstante, no pudieron mantener el ritmo de los líderes.

¿Qué le pasó a Checo Pérez en la clasificación de Mónaco?

El mexicano Sergio Pérez volvió a terminar su día en la Q1. Gabriel Bortoleto tuvo un accidente en la chicana de Nouvelle, saliendo del túnel, y provocó una bandera roja con dos minutos restantes y, en la reanudación, Checo no alcanzó a llegar a la meta para comenzar una vuelta rápida y buscar la salvación, por lo que saldrá en la posición 18 en el Gran Premio.

Conseguir una buena posición para este fin de semana tiene un valor superlativo comparado con el resto de carreras de la temporada, debido a las condiciones del circuito callejero del Principado, en el que lograr rebases en pista es una tarea difícil, por lo que esta clasificación es considerada la más importante del año en la F1.

Con las posiciones definidas, cada equipo tendrá que diseñar la mejor estrategia posible, que por las mismas razones, tiene casi la misma relevancia que el puesto de inicio, lo que hace del histórico Gran Premio de Mónaco, que iniciará a las 07:00 de la mañana este domingo (tiempo del centro de México), una partida de ajedrez desde el paddock.

Parrilla de salida completa del Gran Premio de Mónaco 2026

  1. Kimi Antonelli / Mercedes
  2. Max Verstappen / Red Bull
  3. Lewis Hamilton / Ferrari
  4. Charles Leclerc / Ferrari
  5. Isack Hadjar / Red Bull
  6. George Russell / Mercedes
  7. Oscar Piastri / McLaren
  8. Lando Norris / McLaren
  9. Pierre Gasly / Alpine
  10. Liam Lawson / Racing Bulls
  11. Alex Albon / Williams
  12. Carlos Sainz / Williams
  13. Nico Hulkenberg / Audi
  14. Franco Colapinto / Alpine
  15. Arvid Lindblad / Racing Bulls
  16. Gabriel Bortoleto / Audi
  17. Esteban Ocon / Haas
  18. Sergio Pérez / Cadillac
  19. Oliver Bearman / Haas
  20. Valtteri Bottas / Cadillac
  21. Fernando Alonso / Aston Martin
  22. Lance Stroll / Aston Martin

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