Dónde ver EN VIVO Chivas América por el Clásico de la Liga MX Femenil

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Luego de que el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil fuese aplazado por situaciones de inseguridad en Jalisco, el día de hoy el Estadio Akron abre sus puertas para albergar uno de los partidos estelares de la temporada: Chivas recibe al América.

Además del orgullo, los equipos se disputan la segunda posición de la Tabla General. Tanto las dirigidas por Antonio Contreras, como el equipo de Ángel Villacampa, se encuentran a una victoria de escalar al segundo escalón de la clasificación con intención de seguir de cerca a Rayadas, las líderes indiscutibles hasta el momento. En caso de victoria, Chivas se pondría a un punto del equipo regiomontano; mientras que, con una victoria, América llegaría a los 24 puntos frente a los 26 de Rayadas.

Sin embargo, los tres puntos serán disputados. América es junto a Monterrey uno de los pocos equipos invictos que restan en la competición. Mientras que Guadalajara apenas ha sufrido una derrota en nueve jornadas disputadas y lo hizo fuera de casa. En el Estadio Akron, Chivas Femenil tiene pleno de victorias luego de cinco partidos disputados de local.

En lo que respecta al pasado más reciente, Chivas viene de propinarle una voltereta espectacular al Atlas en el Clásico Tapatío, mientras que el América no pudo pasar del empate a uno frente a Rayadas.

Con este contexto, Chivas y América saltan a la cancha del Estadio Akron este martes 10 de marzo de 2026 en actividad de la Jornada 10 del Clausura 2026.

¿Dónde ver el Chivas vs. América de la Liga MX Femenil?

El partido está agendado para comenzar a las 19:07 horas del Centro de México y será transmitido por los siguientes servicios de streaming:

Prime Video

Fox en Tubi

