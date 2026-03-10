Dónde ver EN VIVO Newcastle vs Barcelona por los octavos de final de la Champions League

Los Octavos de Final de la Champions League 2026 dieron inicio este 10 de marzo con el encuentro entre Galatasaray y Liverpool. En unas horas, el duelo más atractivo de esta jornada se disputará en St. James Park, casa del Newcastle, que recibe al Barcelona.Te diremos a qué hora y a través de qué canales y plataformas podrás disfrutar de este encuentro.En el inicio de los Octavos de Final de la Champions League, el entrenador del Barça, Hansi Flick en conferencia de prensa previa, fue mesurado y consciente de que la defensa debe ser lo más ordenada posible en el partido."Juegan muy intenso, nos presionarán hombre a hombre. Cuando tienen el balón, la transición es muy rápida porque tienen jugadores veloces en el ataque. Tenemos que defender muy bien, con orgullo y valentía en este partido", destacó el técnico alemán, quien no contará en la zaga con Jules Koundé, Alejandro Balde ni Andreas Christensen; además, Gavi sigue sin el alta médica.Newcastle, que no tuvo complicaciones ante el Qarabag para clasificar, ya solo disputa la Premier League, donde son lugar 12, y Champions, donde no piensan dejarles las cosas nada fáciles a los españoles, a pesar de la inconsistencia en el campo, al llegar con tres derrotas y tres victorias en los últimos seis partidos.Además del encuentro entre Newcastle y Barcelona, al mismo tiempo, otros dos encuentros correspondientes a Octavos de Final de la Champions League 2026 se estarán disputando. ¡No te los pierdas EN VIVO!* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF