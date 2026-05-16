Dónde ver EN VIVO Chelsea v Manchester City en la final de la FA Cup

La gran final de la FA Cup 2026 se disputará este sábado con un enfrentamiento colosal entre Chelsea y Manchester City, dos de los clubes favoritos para llevarse a casa uno de los títulos más codiciados e históricos del futbol inglés.

Te puede interesar: El Manchester City acecha al Arsenal

El duelo llegará con un choque de estilos, luego de que Chelsea lograra imponerse al Leeds United en semifinales tras una campaña llena de altibajos. Ahora, el equipo busca coronar su trayectoria con uno de los trofeos más importantes, el cual sería de gran ayuda para reforzar su proceso de reconstrucción.

Por su parte, Manchester City mantiene la estrategia de ratificar su papel en Inglaterra como figura dominante, tratando de sumar otra copa más a sus vitrinas.

La final se perfila como una oportunidad intensa para demostrar si el ataque o el control serán la clave para levantar la copa en una jornada que promete mucha presión para ambos equipos.

El club londinense promete colocar a sus mejores atacantes, como Cole Palmer, Enzo Fernández, Roméo Lavia, Moisés Caicedo y João Pedro, quienes tendrán la tarea de marcar la diferencia en lo que podría convertirse en una de las noches más destacadas para el club.

City, por su parte, tratará de responder con el talento ofensivo de Bernardo Silva, Erling Haaland, Jérémy Doku, Antoine Semenyo y Rayan Cherki, quienes cuentan con amplia trayectoria y experiencia en la disputa de finales.

La fuerte rivalidad entre ambos contendientes se ha venido construyendo desde hace tiempo; sin embargo, en los últimos años los enfrentamientos han marcado un hito en su relación y en el lugar que cada uno ocupa dentro del futbol inglés.

¿Cuándo y dónde ver el partido Chelsea vs. Manchester City?

El enfrentamiento entre ambos equipos tendrá lugar este sábado 16 de mayo en el Wembley Stadium, en Londres, y podrá verse en México a partir de las 08:00 horas (tiempo del centro de México) a través de canales de paga y plataformas de streaming como HBO Max y Fox One.

También puedes leer: FIFA toma control del Estadio AKRON y Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026

Todo está listo para una final que podría definir gran parte de la temporada para ambos clubes. Chelsea intentará sorprender y cerrar el año con un título que devuelva ilusión a su afición, mientras que Manchester City buscará ampliar su legado reciente con otra conquista.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP