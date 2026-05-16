Peleas de box hoy sábado 16 de mayo: horarios y dónde ver la cartelera completa

Melvin Jerusalem hará hoy la cuarta defensa del campeonato de peso mínimo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente a Siyakholwa Kuse, a quien ya derrotó anteriormente en 2025.

La primera pelea resultó reñida, con Jerusalem imponiéndose por decisión unánime. La revancha se realizará en Kempton Park, Sudáfrica, tierra del retador, un factor que influye para que salga como favorito ante el filipino.

Ayer se realizó la ceremonia de pesaje, donde Jerusalem marcó 104.4 libras (47.35 kilos), mientras que Kuse registró 104.7 (47.49 kilos); ambos dentro del límite de la división.

El careo posterior fue amigable, con sonrisas y ambos posando con el cinturón en juego.

“Vamos a demostrar por qué somos los campeones”, dijo Jerusalem a la prensa.

La pelea estelarizará la cartelera que se presentará en el Emperors Palace y que será transmitida por DAZN a partir de las 11:00 horas (tiempo del centro de México). Se espera que el combate entre Jerusalem y Kuse comience alrededor de las 15:00 horas.

En esta función también estaba programado el combate por el campeonato internacional de peso gallo del CMB entre C. Malajika y David Mwale; sin embargo, fue reprogramado para el 25 de julio en Lusaka, Zambia.

Cartelera completa en el Emperors Palace de Kempton Park

Melvin Jerusalem vs. Siyakholwa Kuse, pelea por el campeonato de peso mínimo del CMB.

Tyla Promnick vs. Thobela Nyanda, pelea femenina de peso paja.

N. Nkosi vs. S. Zingange, pelea de peso superligero.

Juan Alberts vs. Akani Phuzi, pelea de peso pesado.

Jose Kadima vs. Johnny Muller, pelea de peso pesado.

Andre Mulumba vs. D. Ntounta, pelea de peso supermediano.

X/ESPNKnockOut

Keyshawn Davis se enfrentará a Nahir Albright

En Norfolk, Virginia, se llevará a cabo otra revancha: la de Nahir Albright contra Keyshawn Davis, aunque sin título de por medio.

Davis, quien venció a Albright en 2023, tuvo problemas esta vez para mantenerse dentro del límite de peso de la división superligera, aunque sigue siendo considerado favorito.

La función será transmitida por ESPN y Disney+ a partir de las 18:00 horas.

Cartelera completa en la Scope Arena de Norfolk

Keyshawn Davis vs. Nahir Albright, pelea de peso superligero.

Brian Norman Jr. vs. Josh Wagner, pelea de peso wélter.

Kelvin Davis vs. Peter Dobson, pelea de peso wélter.

Yan Santana vs. Cristian Cruz, pelea de peso pluma.

D. Crocklem vs. Eric Howard, pelea de peso mediano.

Keon Davis vs. E. Humaine Jr., pelea de peso superwélter.

X/BoxAzteca7

Peleas de box por televisión abierta

Box Azteca, por Canal 7, retransmitirá a las 23:00 horas la pelea que el mexicano José Miguel Calderón sostuvo en Tokio contra Katsuma Akitsugi el pasado 11 de abril.

