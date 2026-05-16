El primer capítulo de la semifinal entre Guadalajara y Cruz Azul dejó algo más importante que el resultado: la sensación de que Chivas puede competir de tú a tú si mantiene el orden táctico y la intensidad que Gabriel Milito logró imprimirle al equipo en la ida. En una serie marcada por las ausencias y la exigencia propia de la Liguilla, el técnico argentino volvió a demostrar capacidad para adaptar su idea futbolística según las circunstancias.

Desde antes del silbatazo inicial, Milito entendió que el Guadalajara no podía disputar el encuentro bajo las mismas condiciones que Cruz Azul. Las bajas obligaban a modificar nombres y ajustar funciones, pero no necesariamente la identidad del equipo. Por ello, Chivas apostó por un planteamiento práctico, disciplinado y agresivo en momentos específicos del partido.

Desde el arranque, el Rebaño mostró una postura clara: orden defensivo, líneas compactas y transiciones rápidas. Guadalajara no salió a disputar la posesión ni el control absoluto del balón. La prioridad fue cerrar espacios interiores y obligar a Cruz Azul a jugar incómodo, especialmente desde la construcción en mediocampo.

Uno de los aspectos más sólidos del equipo rojiblanco fue el trabajo defensivo. Chivas defendió gran parte del encuentro en un bloque medio-bajo, cerrando constantemente los carriles centrales para limitar la influencia de jugadores como Carlos Rodríguez y José Paradela. Los mediocampistas realizaron recorridos constantes para tapar líneas de pase y apoyar las coberturas por banda, evitando que Cruz Azul encontrara superioridades numéricas en zonas peligrosas.

En los costados también apareció otra de las claves tácticas de Milito. Cada vez que la Máquina intentó generar amplitud y explotar los duelos individuales, Guadalajara respondió con ayudas permanentes y coberturas rápidas. Esa disciplina colectiva evitó que los extremos azules recibieran constantemente con ventaja.

Cuando recuperaba el balón, Chivas intentaba atacar con velocidad. La transición ofensiva fue una de las principales armas del equipo, buscando aprovechar los espacios que dejaba Cruz Azul al adelantar líneas.

Sin embargo, rumbo al partido de vuelta a disputarse esta noche en el estadio Jalisco quedaron señales importantes de alerta. Conforme avanzó el segundo tiempo, el desgaste físico comenzó a hacerse evidente. El equipo perdió intensidad en las transiciones y terminó demasiado replegado en algunos momentos, permitiendo que Cruz Azul encontrara espacios cerca del área.

Por ello, hoy será fundamental que Chivas logre sostener el ritmo físico durante más tiempo. Milito necesitará mantener el orden defensivo mostrado en la ida, pero también encontrar mayor profundidad ofensiva y mejores salidas en transición.

La serie sigue abierta y Guadalajara llegará con la obligación de repetir la disciplina táctica, pero elevando su capacidad de resistencia para competir ante uno de los equipos más sólidos del torneo.

¿Dónde ver la semifinal Chivas vs. Cruz Azul?

Fecha: 16 de mayo

Canal: Prime Video

Horario: 19:07 hrs.