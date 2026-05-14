El Manchester City acecha al Arsenal

La lucha por el título de la Liga Premier aún no ha terminado. El Manchester City recortó a dos puntos la ventaja de Arsenal en lo más alto de la clasificación tras vencer por 3-0 a Crystal Palace en el Etihad Stadium.

Con dos jornadas por disputarse, esto significa que Arsenal tendrá que esperar al menos otra semana para conseguir el campeonato.

Phil Foden, en una inusual titularidad en los últimos meses, brindó asistencias en los dos goles del City en la primera mitad.

Su pase de taco abrió el espacio para que Antoine Semenyo abriera el marcador a los 32 minutos, y ocho minutos después habilitó a Omar Marmoush para el segundo del City.

Savinho añadió el tercero a los 84.

Guardiola apunta a su séptimo título de liga con el City. En toda su carrera como entrenador en Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, nunca ha pasado dos temporadas consecutivas sin ganar un título de liga.