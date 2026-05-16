Últimos récords del mundo en Maratón

Al principio, para hacer una buena marca, todos iban a correr a Róterdam, Holanda. En 1992 el mexicano Salvador “El Halcón” García, al triunfar ahí, se ganó un lugar para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Posteriormente, los récords o la mejor marca cambiaron de lugar. Se rompieron en Chicago, con el marroquí Khalid Khannouchi, quien fue llamado “El hijo del viento”.

Posteriormente, Londres dejaría su huella como la casa de las marcas; y al final, el Maratón “rey de récords” fue el de Berlín, Alemania, donde casi cada año se imponía una nueva marca.

Y ahora el honor regresa a Londres, donde, curiosamente, se registró el primer récord mundial en maratón, ocurrido en el año 1908, cuando se celebró la cuarta edición de este evento, en el que el estadounidense Johnny Hayes concluyó la distancia en un tiempo de 2:55:18.

¿Y por qué fue este el primer récord mundial? Por la imposición de la reina Alexandra I se cambió la distancia y fue la primera ocasión que se corrió con 42 kilómetros 195 metros.

Ahora en esta edición 2026 Londres se volvió a poner en la luminaria con récords en los tres primeros lugares. Sabastian Sawe (Kenia) con 1:59:30; Yomif Kejelcha (Etiopía) con 1:59:41 y Jacob Kiplimo (Uganda), quien hizo 2:00:28.

La diferencia del primer récord registrado al más reciente a fue de aproximadamente una hora. ¿Será ahora que los fondistas están volando?

Récords mexicanos en Londres

En la década de los años 90, el de Toluca, Dionisio Cerón, triunfó en tres ocasiones consecutivas, con su mejor marca de 2:08:30.

En la rama femenil no ha habido triunfadoras, pero Adriana Fernández Miranda tiene el mejor registro, cuando obtuvo un segundo lugar en la edición de 1999.

¿Cuándo volveremos los mexicanos a competir en Londres?

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