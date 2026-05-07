Dónde intercambiar estampas del álbum virtual Panini del Mundial 2026

En víspera del Mundial 2026, Panini, la editorial conocida por su publicación y distribución de cómics y mangas, lanzó un álbum coleccionable para los aficionados del fútbol, contando con 48 selecciones, 112 páginas y 980 espacios a completar. No obstante, esta opción puede llegar a ser bastante costosa si se suma el costo de las estampas, considerando la repetición de las mismas, superando los 5 mil pesos.Por ello, existe el Álbum Virtual del Mundial, una alternativa que cuida el bolsillo de los apasionados del deporte, además de facilitar el proceso del intercambio de estampas. Este es completamente gratuito y la experiencia está disponible para cualquier dispositivo.Esta plataforma promueve una interacción diaria y constante, para que los usuarios accedan a códigos promocionales que ayudan a obtener más estampas para completar el álbum.A continuación te explicamos cómo funciona:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL