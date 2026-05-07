Dónde intercambiar estampas del álbum virtual Panini del Mundial 2026

En víspera del Mundial 2026, Panini, la editorial conocida por su publicación y distribución de cómics y mangas, lanzó un álbum coleccionable para los aficionados del fútbol, contando con 48 selecciones, 112 páginas y 980 espacios a completar. No obstante, esta opción puede llegar a ser bastante costosa si se suma el costo de las estampas, considerando la repetición de las mismas, superando los 5 mil pesos.

Por ello, existe el Álbum Virtual del Mundial, una alternativa que cuida el bolsillo de los apasionados del deporte, además de facilitar el proceso del intercambio de estampas. Este es completamente gratuito y la experiencia está disponible para cualquier dispositivo.

Así funciona el Álbum Virtual del Mundial 2026

Esta plataforma promueve una interacción diaria y constante, para que los usuarios accedan a códigos promocionales que ayudan a obtener más estampas para completar el álbum.

A continuación te explicamos cómo funciona:

Acceso y configuración: Descargar la aplicación oficial, “FIFA Panini Collection”, ya sea en App Store o en Google Play. También se puede ingresar por medio de un navegador web. Crear un perfil vinculado a un correo electrónico. La plataforma te facilitará los primeros sobres para comenzar a llenar el álbum virtual.



Gestión de sobres: A diferencia del álbum físico, en el que los sobres de estampas deben comprarse, el álbum virtual entrega cinco sobres cada 24 horas. La constancia es la clave, ya que es importante iniciar sesión diariamente para poder obtener las estampas y así completar el álbum.

Códigos promocionales: Panini se encarga de entregar código especiales por medio de sus redes sociales y a través de sus socios comerciales.

Escaneo de productos: La plataforma permite escanear contenidos, como productos de la familia Coca-Cola, además de elementos del álbum físico, para desbloquear material exclusivo.

Intercambio de estampas: La aplicación permite intercambiar las estampas sobrantes o repetidas, y así obtener a los jugadores restantes para llenar el álbum. También se puede intercambiar material en grupos de coleccionistas.

Completa retos y obtén recompensas: El menú principal del Álbum Virtual del Mundial 2026 cuenta con retos diarios. Al completarse se obtienen recompensas que ayudan a terminar de llenarlo, sin la necesidad de gastar dinero.



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