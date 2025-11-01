Este sábado, Dodgers y los Blue Jays volverán a encontrarse en el séptimo y definitivo juego de la Serie Mundial 2025 de las Grandes Ligas (MLB, en inglés). El equipo de Los Ángeles está enfocado en ganar su segundo campeonato consecutivo y el tercero en los últimos cinco años, mientras que Toronto persigue su primera corona en más de tres décadas. Si deseas seguir el enfrentamiento, te compartimos en esta nota la información sobre dónde verlo EN VIVO y quiénes serán los lanzadores para hoy.

Cómo llegan los equipos al juego 7 de la Serie Mundial Dodgers vs Blue Jays

Los Angeles Dodgers siguen con vida en la Serie Mundial de la MLB, luego de vencer ayer (3-1) a domicilio a los Blue Jays de Toronto y forzar un séptimo y definitivo partido.

Blue Jays, que buscan acabar con una sequía de 32 años, no lograron acabar con los vigentes campeones, una vez liderados por las labores de Yoshinobu Yamamoto y los relevos en la lomita.

Pero la noche de hoy sábado habrá un definitivo encuentro para conocer al rey de las Grandes Ligas. La Serie Mundial está empatada y en Rogers Centre, ante 45 mil espectadores, culminará la temporada 2025.

La vez más reciente que un Clásico de Otoño se resolvió en el siete partidos fue en 2019, con triunfo de los Nationals de Washington sobre los Astros de Houston.

Los Dodgers intentan convertirse en el primer equipo en ganar títulos consecutivos desde que los Yankees de Nueva York hilaron tres campeonatos entre 1998 y 2000.

Se esperaba que Los Ángeles colocara en la loma a Tyler Glasnow antes de que ingresara anoche para asegurar la victoria de 3-1 en el sexto encuentro. El derecho probablemente aún esté disponible como relevo.

Lanzadores para hoy en el juego 7 de la Serie Mundial Dodgers vs Blue Jays

Los abridores para este día serán Shohei Ohtani por parte de los Dodgers de Los Ángeles, mientras que los Blue Jays enviarán a Max Scherzer, quien se convertirá en el único lanzador que sigue con vida y que haya abierto un séptimo juego de la Serie Mundial por segunda vez.

Tanto Ohtani como Scherzer no han tenido sus mejores aperturas en esta Serie Mundial, por lo que buscará cambiar su imagen en el último juego de la temporada.

Dónde ver la Serie Mundial 2025 Dodgers vs Blue Jays

Fecha y hora : Sábado 1 de noviembre, 18:00 horas

: Sábado 1 de noviembre, 18:00 horas Sede: Rogers Centre, Toronto, Canadá

Rogers Centre, Toronto, Canadá Transmisión (canales): ESPN, Disney+, FOX One, Caliente TV, Imagen Televisión

*Con información de SUN

