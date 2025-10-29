La temporada regular 2025 de la NFL llega a su Semana 9, una etapa en la que varios equipos ya perfilan su camino hacia los playoffs. En México, los aficionados podrán disfrutar la programación EN VIVO a través de plataformas de streaming y algunos canales de televisión de paga que transmitirán los encuentros de este jueves, el domingo y hasta el lunes. Para que no te los pierdas, te compartimos el calendario completo con horarios y canales de transmisión.La emisión en vivo de los juegos de la temporada 2025-2026 en México está a cargo de la plataforma DAZN, además de las señales de FOX Sports, ESPN y Disney+ Premium, así como de Amazon Prime Video, que ofrecerá varios duelos de forma exclusiva.La jornada de futbol americano arrancará el jueves con el enfrentamiento entre los Miami Dolphins y Baltimore Ravens, mientras que el domingo presentará duelos imperdibles como Buffalo Bills vs Kansas City Chiefs y Pittsburgh Steelers vs Indianapolis Colts. Además, el Sunday Night Football ofrecerá el choque entre Washington Commanders y Seattle Seahawks, mientras que la semana cerrará con el Monday Night Football, que enfrentará a los Dallas Cowboys y Arizona Cardinals.Recuerda que además de los horarios y canales, podrás consultar en EL INFORMADOR los resultados de cada jornada, las estadísticas y toda la información de tus equipos favoritos durante la temporada 2025-2026 de la NFL.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF