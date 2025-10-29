Miércoles, 29 de Octubre 2025

¿Dónde ver EN VIVO los juegos de la Semana 9 de la NFL?

La NFL Semana 9 está cerca, con partidos en jueves, domingo y lunes. Consulta aquí los horarios y canales EN VIVO en México para seguir la temporada 2025-2026

Por: Oralia López

Jugador de la NFL, en una imagen de archivo. AP / ARCHIVO

La temporada regular 2025 de la NFL llega a su Semana 9, una etapa en la que varios equipos ya perfilan su camino hacia los playoffs. En México, los aficionados podrán disfrutar la programación EN VIVO a través de plataformas de streaming y algunos canales de televisión de paga que transmitirán los encuentros de este jueves, el domingo y hasta el lunes. Para que no te los pierdas, te compartimos el calendario completo con horarios y canales de transmisión.

La emisión en vivo de los juegos de la temporada 2025-2026 en México está a cargo de la plataforma DAZN, además de las señales de FOX Sports, ESPN y Disney+ Premium, así como de Amazon Prime Video, que ofrecerá varios duelos de forma exclusiva.

Partidos destacados de la Semana 9 de la NFL

La jornada de futbol americano arrancará el jueves con el enfrentamiento entre los Miami Dolphins y Baltimore Ravens, mientras que el domingo presentará duelos imperdibles como Buffalo Bills vs Kansas City Chiefs y Pittsburgh Steelers vs Indianapolis Colts. Además, el Sunday Night Football ofrecerá el choque entre Washington Commanders y Seattle Seahawks, mientras que la semana cerrará con el Monday Night Football, que enfrentará a los Dallas Cowboys y Arizona Cardinals.

Partidos jueves 30 de octubre de 2025 

  • Miami Dolphins vs Baltimore Ravens | 18:15 horas | DAZN, FOX Sports Premium, Amazon Prime Video, FOX Sports |

Partidos domingo 2 de noviembre de 2025 

  • Green Bay Packers vs Carolina Panthers | 12:00 horas | DAZN |
  • New York Giants vs San Francisco 49ers | 12:00 horas | DAZN |
  • Cincinnati Bengals vs Chicago Bears | 12:00 horas | DAZN |
  • Pittsburgh Steelers vs Indianapolis Colts | 12:00 horas | DAZN, FOX Sports Premium, Amazon Prime Video, FOX Sports |
  • Detroit Lions vs Minnesota Vikings | 12:00 horas | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports 2 |
  • New England Patriots vs Atlanta Falcons | 12:00 horas | DAZN |
  • Houston Texans vs Denver Broncos | 12:00 horas | DAZN |
  • Tennessee Titans vs Los Angeles Chargers | 12:00 horas | DAZN |
  • Las Vegas Raiders vs Jacksonville Jaguars | 15:05 horas | DAZN, Amazon Prime Video, FOX Sports 2 |
  • Los Angeles Rams vs New Orleans Saints | 15:05 horas | DAZN, FOX Sports Premium, Amazon Prime Video, FOX Sports |
  • Buffalo Bills vs Kansas City Chiefs | 15:25 horas | DAZN |
  • Washington Commanders vs Seattle Seahawks | 19:20 horas | DAZN, Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Partidos lunes 3 de noviembre de 2025 

  • Dallas Cowboys vs Arizona Cardinals | 19:15 horas | DAZN, ESPN 4, Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Recuerda que además de los horarios y canales, podrás consultar en EL INFORMADOR los resultados de cada jornada, las estadísticas y toda la información de tus equipos favoritos durante la temporada 2025-2026 de la NFL.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

