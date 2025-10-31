Atlas y Toluca se enfrentarán este sábado en uno de los partidos que forman parte de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025. Aquí te compartimos los horarios y las opciones de transmisión EN VIVO para que sigas cada detalle del encuentro y no te pierdas ninguna jugada.

Cómo llegan Atlas vs Toluca a la Jornada 16 de la Liga MX

Este fin de semana, los rojinegros del Atlas no lo tendrán sencillo, sin embargo, saltarán al terreno de juego con la misión de quedarse con los tres puntos ante la posibilidad de meterse al Play-In.

Los locales se medirán a Toluca, vigente campeón del futbol mexicano, conjunto que además llega a esta jornada como líder general del torneo y además invicto en los últimos cinco partidos. Con 33 puntos y 41 goles a favor, los Diablos Rojos aparecen como favoritos, sin duda.

Del otro lado, el Atlas saltará al campo con la mira en la victoria, aunque por sus números parece complicado: los zorros tienen 16 unidades, 24 goles a favor y 33 en contra, sin embargo, eso les alcanza para ser, de momento, decimosegundos en la clasificación general.

Dónde ver EN VIVO el partido Atlas vs Toluca de la J16 - Liga MX

El juego de la Jornada 16 se disputará este sábado 1 de noviembre en el Estadio Jalisco, de Guadalajara, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Podrás verlo en vivo por streaming y en televisión abierta, además de restringida, y seguir las jugadas más importantes en las redes sociales de ambos equipos, además de checar los resultados y la cobertura completa en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 1 de noviembre, 17:00 horas

Sábado 1 de noviembre, 17:00 horas Estadio: Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Jalisco, Guadalajara, Jalisco Transmisión: ViX Premium, TUDN, Canal 5

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

