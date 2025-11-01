Charros de Jalisco derrota a Hermosillo y lidera el standing

En una auténtica fiesta beisbolera en el Estadio Panamericano, los Charros de Jalisco volvieron a hacer vibrar a su afición al dejar en el terreno a los Naranjeros de Hermosillo con un dramático triunfo de 5-4 en 10 entradas, asegurando así la serie por 2-0 dentro de la Temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Fue una noche especial en Zapopan: tribunas con una buena asistencia de aficionados, ambiente festivo, fanáticos disfrazados por las celebraciones de temporada y largas filas desde temprano para obtener el codiciado bubble head que la directiva regaló a los primeros asistentes.

El juego tuvo tintes de clásica batalla entre dos potencias de la Liga. Bligh Madris volvió a ser protagonista desde el primer capítulo al conectar su cuarto cuadrangular de la campaña para adelantar a los albiazules. Sin embargo, Naranjeros respondió de inmediato: Darick Hall y Ángel Ramírez empujaron carreras en el segundo y tercer episodio para igualar la pizarra 2-2.

Charros retomó la ventaja en la cuarta entrada gracias a un imparable de José Aguilar, pero Hermosillo respondió con fuerza en la sexta, armando un rally de dos anotaciones que volteó el marcador 4-3 en favor de la visita. El Estadio Panamericano no dejó de alentar, y el impulso llegó en el séptimo inning cuando Edwin Díaz conectó un sencillo al jardín izquierdo que permitió a Daniel Castro timbrar la carrera del empate 4-4.

A partir de ahí, el duelo se transformó en un choque de nervios entre bullpens. El relevo jalisciense, sólido y oportuno, mantuvo a raya a la ofensiva sonorense hasta que llegó el momento cumbre del encuentro. En la parte baja de la décima, con los aficionados de pie y la tensión a tope, Johneshwy Fargas se colocó en las bases como corredor emergente. Japhet Amador, el ídolo de la afición, entró al cajón de bateo decidido a sellar la noche. Y lo hizo: conectó una línea sólida al jardín izquierdo que desató la locura en Zapopan al impulsar la carrera del triunfo.

Blake Whitney se llevó la victoria tras lanzar las últimas dos entradas con temple, permitiendo apenas un hit y una base por bolas. En contraste, el cerrador Jorge Rodríguez cargó con la derrota al permitir la carrera definitiva.

Con este resultado, los Charros mantienen el liderato del standing con marca de 11-5, empatados con los Yaquis de Ciudad Obregón, mientras que los Naranjeros quedaron con récord de 9-7. La serie concluirá este domingo 2 de noviembre, cuando los tapatíos busquen la barrida frente a su gente en otra tarde que promete emociones fuertes.

