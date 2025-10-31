Este viernes, Dodgers y los Blue Jays volverán a encontrarse en el sexto juego de la Serie Mundial 2025 de las Grandes Ligas (MLB, en inglés). El equipo de Los Ángeles está enfocado en levantarse para seguir vivo y poder conquistar su segundo campeonato consecutivo y el tercero en los últimos cinco años, mientras que Toronto persigue su primera corona en más de tres décadas. Si deseas seguir el enfrentamiento, te compartimos en esta nota la información sobre dónde verlo EN VIVO y quiénes serán los lanzadores de esta noche de Halloween.

Cómo llegan los equipos al juego 6 de la Serie Mundial Dodgers vs Blue Jays

Después de aquel juego en Dodger Stadium que llegó a su fin después de 18 entradas, la novena de Los Ángeles no ha vuelto a ser el mismo equipo en esta Serie Mundial 2025.

Sus pitchers han dejado de dar cátedra en la lomita y la pólvora de su ofensiva sigue sin explotar. Como resultado, los de California cedieron la ventaja en el Clásico de Otoño y ahora los Blue Jays están a una victoria de coronarse en la MLB.

Los Dodgers llegaron a Los Ángeles con la posibilidad de coronarse en casa, pero fueron incapaces de brillar frente a su gente y ahora, en caso de lograr la remontada, volverán a campeonar fuera del Dodger Stadium, como ocurrió en 2020 y en 2024.

Lanzadores para hoy en el juego 6 de la Serie Mundial Dodgers vs Blue Jays

Con el marcador favorable para los Blue Jays, la Serie Mundial seguirá este viernes, hoy con el Rogers Centre como fondo, donde los locales buscarán hoy la corona, mientras que los visitantes saldrán con esperanza de alargar la serie.

Son dos derechos los lanzadores para esta noche.

Por parte de los Dodgers, el japonés Yoshinobu Yamamoto será encargado de buscar contener a la novena canadiense, tratando de ser efectivo como ocurrió en los dos juegos completos que ya lanzó esta postemporada. Por los Blue Jays, el derecho Kevin Gausman saldrá con la intención de jugar el mejor duelo de su vida.

Dónde ver la Serie Mundial 2025 Dodgers vs Blue Jays

Fecha y hora : Viernes 31 de octubre, 18:00 horas

: Viernes 31 de octubre, 18:00 horas Sede: Rogers Centre, Toronto, Canadá

Rogers Centre, Toronto, Canadá Transmisión (canales): ESPN, Disney+, FOX One, Caliente TV, Imagen Televisión

*Con información de SUN

