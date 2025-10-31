El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX sigue con una agenda llena de acción en lo que es la Jornada 16 (J16). Mientras que algunos conjuntos buscan mantenerse en la parte alta de la clasificación, otros saltarán al terreno de juego con la urgencia de lograr buenos resultados para meterse al Play-In, la zona que les da la oportunidad de pelear el pase a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Los aficionados podrán disfrutar los partidos EN VIVO a través de diferentes canales de televisión y plataformas digitales, con opciones para seguir la transmisión desde cualquier lugar.

La jornada de este viernes ofrece duelos entre equipos que buscan consolidarse en la parte alta de la Tabla General, mientras que otros intentan revertir resultados y mantener vivas sus esperanzas de avanzar para estar cerca, o bien, clasificarse a la Liguilla de forma directa.

Aquí te compartimos la agenda de los partidos del viernes 31 de octubre, con horarios y canales de transmisión, para que no te pierdas ninguno de los encuentros.

Partidos hoy viernes 31 de octubre de 2025 – Liga MX EN VIVO

Necaxa vs Santos | 19:00 horas | Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV, Azteca Deportes Network, ViX Premium, Azteca 7 |

San Luis vs Juárez | 21:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Puebla vs Cruz Azul | 21:05 horas | Caliente TV, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Resultados y más de la Liga MX

No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX hoy, viernes 31 de octubre, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Calendario de partidos de la J16 del Apertura 2025

OF