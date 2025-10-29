Este miércoles, los Dodgers y los Blue Jays se verán nuevamente las caras en el quinto juego de la Serie Mundial 2025 de las Grandes Ligas (MLB, en inglés). El equipo de Los Ángeles busca conquistar su segundo campeonato consecutivo y el tercero en los últimos cinco años, mientras que Toronto persigue su primera corona en más de tres décadas. Si deseas seguir el duelo jugada a jugada, aquí encontrarás la información sobre dónde verlo EN VIVO y quiénes serán los lanzadores de hoy.

Así llegan los equipos al juego 5 de la Serie Mundial Dodgers vs Blue Jays

Cuando parecía que la derrota (tras 18 entradas y más de seis horas) iba a afectar el ánimo de la novena canadiense, los Toronto Blue Jays superaron la batalla emocional e igualaron la Serie Mundial (2-2), con un triunfo en el Juego 4 contra los Dodgers (6-2).

Al igual que en el tercer duelo, el equipo angelino abrió el marcador en la parte baja de la segunda entrada. Max Muncy firmó la primera carrera de Los Ángeles, tras un elevado de Kiké Hernández.

Sin embargo, el resurgimiento canadiense comenzó gracias al pelotero de origen dominicano Vladímir Guerrero Jr., quien venció al japonés Shohei Ohtani con un batazo de vuelta completa por el jardín central.

Shane Bieber tuvo una gran noche como abridor de los de Toronto, incluidos dos ponches al nipón en su rol como bateador. Ohtani dejó la lomita al comienzo de la séptima y todo se convirtió en pesadilla para los Dodgers.

Anthony Banda fue recibido con un sencillo de Andrés Giménez, quien produjo la anotación de Daulton Varsho, para aumentar la ventaja de los Blue Jays.

Hoy el Clásico de Otoño seguirá en Los Ángeles. Luego, la Serie Mundial volverá a Toronto para un sexto juego.

Lanzadores para hoy en el juego 5 de la Serie Mundial Dodgers vs Blue Jays

Con el marcador empatado por segunda vez, la Serie Mundial seguirá este miércoles, de nueva cuenta, con el Dodger Stadium como fondo, donde los locales buscarán ampliar su ventaja para acercarse más al título.

Un lanzador zurdo por los locales se enfrentará a un derecho de los visitantes, en busca de contener al rival.

Por parte de los Dodgers, el estadounidense Blake Snell buscará devolver la ventaja a los blanquiazules en la serie tras una postemporada de buenos números, en la que tiene efectividad de 2.42 y 32 ponches, y foja de 3-1.

En el lado de los Blue Jays aparecerá el joven Trey Yesavage, quien también tiene marca de 2-1 en los playoffs de 2025, con efectividad de 4.26 y 27 ponches.

Dónde ver la Serie Mundial 2025 Dodgers vs Blue Jays

Fecha y hora : Miércoles 29 de octubre, 18:00 horas

: Miércoles 29 de octubre, 18:00 horas Sede: Dodger Stadium, Los Ángeles, California

Dodger Stadium, Los Ángeles, California Transmisión (canales): ESPN, Disney+, FOX One, Caliente TV, Imagen Televisión

*Con información de SUN

