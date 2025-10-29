Santiago Giménez, entre críticas, iguala un récord negativo con el Milan

El delantero mexicano Santiago Giménez atraviesa un momento complicado en la Serie A. El atacante del AC Milan sigue sin encontrar el gol y ha comenzado a recibir duras críticas por parte de la afición y la prensa italiana. Además, ha igualado una racha negativa que no se veía en el club desde la temporada 2009-2010.

Tras el reciente empate ante el Atalanta, Giménez volvió a quedarse sin anotar, lo que generó una ola de cuestionamientos hacia su desempeño. Con este resultado, el “Bebote” acumula nueve partidos consecutivos sin marcar en la liga, una sequía que el Milan no vivía desde hace más de una década.

En aquella campaña 2009-2010, los delanteros Marco Borriello, Filippo Inzaghi y Klaas-Jan Huntelaar tampoco lograron anotar en sus primeros nueve encuentros como titulares, situación que también desató fuertes críticas en su momento.

Actualmente, Giménez es el delantero centro con más minutos jugados sin anotar entre los futbolistas de las cinco grandes ligas europeas, con un total de 627 minutos sin ver portería.

EFE/ M. MARAVIGLIA.

El diario La Gazzetta dello Sport, uno de los medios deportivos más influyentes de Italia, cuestionó su rendimiento y sugirió que podría necesitar un descanso.

“Santiago Giménez lleva varios partidos en un túnel. Cuanto más corre, más se esfuerza, pero la impresión empeora noche tras noche. Tal vez, en lugar de otra dosis de confianza, le vendría bien sentarse un rato”, escribió el periodista Luca Bianchin.

“Contra el Pisa y el Atalanta nunca fue peligroso. En Bérgamo incluso pareció tener problemas psicológicos. El estilo de juego del Milan ciertamente no lo favorece”, añadió.

Pese a las críticas, el técnico Massimiliano Allegri salió en defensa de su jugador:

“Santiago es un futbolista importante para el Milan. Nos aporta mucho trabajo defensivo y compromiso. Estoy muy contento con su actitud. Solo necesita concentrarse en su labor; los goles llegarán”, aseguró el entrenador.

SV