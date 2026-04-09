Documental sobre Carlos Salcido se estrenará en la FICG

La edición 41 de la Feria Internacional de Cine de Guadalajara será el escenario para el estreno del documental “Destino de Guerrero. La historia de Carlos Salcido”, una producción que retrata la vida del exjugador de Chivas y de la Selección Mexicana.

La cinta propone una mirada íntima al recorrido del futbolista jalisciense, desde sus inicios en condiciones modestas hasta su consolidación en el fútbol internacional. A diferencia de los relatos tradicionales de éxito inmediato, la historia pone el foco en la constancia, el esfuerzo y la capacidad de sobreponerse a las dificultades .

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El director Gonzalo Lamela destacó que el proyecto busca ir más allá del ámbito deportivo. Según explicó, la intención fue mostrar a una persona cuya fortaleza se forjó en la adversidad, lejos de los estereotipos del héroe convencional y más cercana a la disciplina y la resiliencia.

“Desde el inicio supe que esta no era solo una historia de fútbol, sino la de un hombre que aprendió a resistir antes que a soñar. Carlos no responde al molde del héroe tradicional: su grandeza está en la disciplina, en la constancia y en esa capacidad de levantarse una y otra vez. Esta película busca justamente eso: mirar más allá de la cancha y entender de dónde viene esa fuerza que lo define”, señaló.

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La producción incluye testimonios de personajes clave en la trayectoria de Salcido, como entrenadores, compañeros y figuras del fútbol, entre ellos Matías Almeyda, Ronald Koeman, Benjamín Galindo y Rafael Márquez, así como el periodista David Faitelson. Sus aportaciones ayudan a dimensionar el impacto del jugador dentro y fuera de la cancha .

El documental cuenta con la producción de Miguel Ángel Mendoza, en colaboración con Gonzalo Lamela, Tadeo Rodríguez, Paul Steed y Álvaro Recoba, bajo el sello de ECOCINEMA.

Mendoza subrayó que el proyecto no solo busca narrar una carrera deportiva, sino profundizar en los elementos que forjan a una persona. En ese sentido, señaló que la historia de Salcido conecta con un mensaje universal sobre identidad, disciplina y superación .

“Lo que nos interesaba no era solo contar la carrera de un futbolista, sino entender el origen de su fuerza. Carlos Salcido representa a una generación que tuvo que abrirse camino sin garantías, y ahí es donde la historia adquiere un valor universal. Este documental habla de resiliencia, de identidad y de cómo el talento, cuando se encuentra con la disciplina, puede cambiar un destino”, concluyó.

La proyección se realizará el jueves 23 de abril a las 20:00 horas en la Cineteca FICG (Pantalla Bicentenario), con acceso libre para el público.

SV