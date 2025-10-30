Diablos aplasta a Astros y fuerza el séptimo juego

Ni el respaldo de su afición, que realizó una buena entrada en la Arena Astros, ni la motivación de estar a un solo triunfo de convertirse en campeones de zona, evitaron el doloroso descalabro por 66-77 que sufrieron los Astros de Jalisco en el sexto juego de la Final de Zona de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional ante los Diablos Rojos del México.

La quinteta dirigida por Iván Déniz llegaba a este encuentro con la ilusión de conseguir su pase a la Gran Final, tras haber impuesto sus condiciones de visitantes, ahora les tocaba replicar su poderío en casa, pero no contaban con que los capitalinos se presentarían con hambre de venganza y rápidamente ejercieron un dominio asfixiante que fue muy difícil de sacudirse.

Todo lo que podía salirle mal a Jalisco, le salió mal. El equipo local inició el encuentro con exceso de confianza y una evidente falta de concentración. Pronto, los Diablos impusieron su arrolladora ofensiva para tomar una ventaja de hasta 22 puntos y, lo más importante, mostraron un orden defensivo que neutralizó por completo el ataque albiazul. Astros apenas logró anotar siete unidades en el primer cuarto y, en contraste, acumuló ocho pérdidas de balón.

En el segundo parcial, al no sentirse presionados ni exigidos por su rival, los capitalinos redujeron el ritmo y la intensidad, permitiendo que los locales tuvieran un mayor control del balón. Sin embargo, ni siquiera los errores cometidos por los escarlatas fueron aprovechados por Astros, que batallaron para encestar. Su principal fortaleza, los disparos de tres puntos, también les falló, registrando apenas un 14.29% de efectividad antes del descanso.

De regreso para disputar el tercer cuarto, los Astros mostraron leves intentos de reacción, aunque resultaron insuficientes ante su falta de precisión al momento de lanzar al aro. El tiro de tres puntos continuó sin funcionarles, mientras que México, sin presionarse demasiado, mantuvo el control del juego y sostuvo una cómoda ventaja.

Para el comienzo del último cuarto, Jalisco necesitaba anotar 21 puntos, cifra que no acumuló en ninguno de los anteriores capítulos, además de que los Diablos ya no anotaran más para pensar en igualar la pizarra, por lo que la misión parecía imposible. Finalmente, los Astros vivieron su mejor momento de la noche a la ofensiva y consiguieron encestar 27 unidades, pero la superioridad de los Diablos fue imposible de alcanzar.

Este viernes 31 de octubre será el día definitivo para conocer si habrá nuevo campeón en la zona o si los Diablos repetirán dicho logro. En punto de las 20:15 horas, la Arena Astros recibirá el séptimo y último juego de la Final de Zona de la temporada 2025 de la LNBP.

SV