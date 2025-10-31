Charros remonta y vence a Venados en extra innings

En una noche larga, tensa y llena de giros inesperados, los Charros de Jalisco firmaron una de sus victorias más emocionantes de la temporada al derrotar 13-7 a los Venados de Mazatlán en el histórico Estadio Teodoro Mariscal, llevándose así la serie dos juegos a uno. Se necesitaron 10 entradas y más de cuatro horas de pelota para que la tropa de Benjamín Gil saliera airosa de un choque que pintaba para tragedia, pero que terminó convirtiéndose en una exhibición de carácter.

El duelo comenzó completamente inclinado para los locales. Mazatlán dominó las primeras cinco entradas: un sencillo de Ramiro Peña y un rodado de Fabricio Macías pusieron temprano el 2-0. En el tercer episodio, Macías volvió a dañar con doble productor, y en la quinta, Keven Lamas descargó un cuadrangular solitario antes de que un elevado de sacrificio de Juan Kirk colocara el 5-0. Venados tenía el juego bajo control y acariciaba la blanqueada.

Pero Charros jamás bajó los brazos. En la séptima, dieron señales de vida con un sencillo productor de Julián Ornelas y otro de Daniel Castro, que acercó el marcador 5-3. La rebelión definitiva llegó en la octava: Mateo Gil robó home en una jugada electrizante que encendió la chispa jalisciense, mientras Edwin Díaz se estafaba la intermedia. Luego, un sencillo de Reynaldo Rodríguez empató la pizarra, y un elevado de sacrificio de Japhet Amador dio la vuelta 6-5.

Mazatlán, sin embargo, se negó a morir. En el noveno, José Gaitán conectó doblete productor para empatar el duelo 6-6 y forzar los extrainnings, haciendo que la afición que quedaba en el inmueble se emocionara.

Entonces vino el estallido jalisciense: un rally demoledor de siete carreras en la décima entrada que silenció al Teodoro Mariscal. Rodríguez abrió la puerta con sencillo impulsor. Después, un rodado de José Aguilar acompañado de un error defensivo trajo otra más. Carlos Mendívil, Daniel Castro y finalmente Bligh Madris, con doblete de dos carreras, completaron la embestida para dejar el score 13-6. Venados apenas pudo responder con una carrera vía wild pitch en el cierre del inning.

Con esta victoria, Charros mejora su marca a 9-5 y ahora regresa a casa para enfrentar a uno de los gigantes de la liga: los Naranjeros de Hermosillo, en serie que inicia este viernes a las 19:30 horas en el estadio Panamericano.