Sigue la actividad del futbol internacional este viernes 31 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy viernes 31 de octubre de 2025 – Liga MX EN VIVO

Necaxa vs Santos | 19:00 horas | Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV, Azteca Deportes Network, ViX Premium, Azteca 7 |

San Luis vs Juárez | 21:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Puebla vs Cruz Azul | 21:05 horas | Caliente TV, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos hoy viernes 31 de octubre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

Correcaminos vs Mineros Zacatecas | 19:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3 |

Irapuato vs Tapatío | 19:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy viernes 31 de octubre de 2025 – Liga MX Femenil EN VIVO

Chivas vs Necaxa | 17:00 horas | Amazon Prime Video, Tubi, FOX One |

Toluca vs Puebla | 17:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Juárez vs Querétaro | 19:00 horas | Tubi, FOX One |

Monterrey vs Atlas | 21:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Xolos vs Pachuca | 21:00 horas | Tubi, FOX One |

Partidos hoy viernes 31 de octubre de 2025 – La Liga EN VIVO

Getafe vs Girona | 14:00 horas | SKY Sports, ViX Premium, Canal 5 |

Partidos hoy viernes 31 de octubre de 2025 – Bundesliga EN VIVO

Augsburg vs Borussia Dortmund | 13:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy viernes 31 de octubre de 2025 – Eredivisie EN VIVO

PSV Eindhoven vs Fortuna Sittard | 13:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

