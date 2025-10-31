Viernes, 31 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 31 de octubre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional este viernes 31 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy viernes 31 de octubre de 2025 – Liga MX EN VIVO

  • Necaxa vs Santos | 19:00 horas | Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV, Azteca Deportes Network, ViX Premium, Azteca 7 |
  • San Luis vs Juárez | 21:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Puebla vs Cruz Azul | 21:05 horas | Caliente TV, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos hoy viernes 31 de octubre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

  • Correcaminos vs Mineros Zacatecas | 19:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3 |
  • Irapuato vs Tapatío | 19:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy viernes 31 de octubre de 2025 – Liga MX Femenil EN VIVO

  • Chivas vs Necaxa | 17:00 horas | Amazon Prime Video, Tubi, FOX One |
  • Toluca vs Puebla | 17:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |
  • Juárez vs Querétaro | 19:00 horas | Tubi, FOX One |
  • Monterrey vs Atlas | 21:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |
  • Xolos vs Pachuca | 21:00 horas | Tubi, FOX One |

Partidos hoy viernes 31 de octubre de 2025 – La Liga EN VIVO

  • Getafe vs Girona | 14:00 horas | SKY Sports, ViX Premium, Canal 5 |

Partidos hoy viernes 31 de octubre de 2025 – Bundesliga EN VIVO

  • Augsburg vs Borussia Dortmund | 13:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy viernes 31 de octubre de 2025 – Eredivisie EN VIVO

  • PSV Eindhoven vs Fortuna Sittard | 13:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

