En el Boletín de Análisis Económico N°30 publicado por el Departamento de Economía, Administración y Mercadología del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) se realiza un análisis de 820 mil viviendas publicadas en plataformas digitales en diciembre de 2025 para determinar el comportamiento del mercado de la vivienda en México.

Los resultados mostraron un mercado segmentado, con grandes brechas significativas entre los precios más altos y las medias, tanto para venta como para renta, así como diferencias entre los costos de acceso a los hogares y el ingreso promedio en el país.

Muestra estudiada

La muestra, aunque parcial, permite identificar ciertos comportamientos del mercado de la vivienda en México. Del total de 820 mil 441 propiedades activas estudiadas, el 86% correspondió a viviendas en venta y el 14% en renta. En ese mismo sentido, las casas concentraron el 61% de la oferta total, mientras que los departamentos, el resto. No obstante, el modelo de departamento tiene un uso más intensivo que el de casa en nuestra sociedad.

Pese a que, de manera general, se piensa que una casa es menos accesible que un departamento, al menos en el aspecto de rentas, las medias tuvieron una diferencia de poco más de 4 mil pesos mensuales, cantidad sustancial, mas no marcada. Mientras que en el aspecto de venta, la diferencia sí fue de más de un millón.

Con respecto a la diferencia geográfica, Jalisco quedó registrado por el estudio como el sexto lugar más caro para rentar una vivienda, con un costo promedio de 29 mil 457 pesos y una mediana de 23 mil.

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¿Cuál es la colonia del Área Metropolitana de Guadalajara con precio de renta más bajo?

De acuerdo con la muestra decembrina, la colonia con la renta más barata del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) fue Alta California en Tlajomulco de Zúñiga con un precio mínimo de 7 mil 800 mensuales frente a una mediana de 9 mil 500.

El listado publicado en el Boletín advierte que los resultados de estas viviendas deben interpretarse con cautela, pues no "necesariamente refleja a las zonas con los precios absolutos más bajos del país", ya que una parte considerable de la vivienda de menor valor, en contextos de bajos ingresos y en mercados informales, no se publica en plataformas digitales, por lo que no fueron registrados en la muestra.

El ejercicio, no obstante, muestra una ruptura entre la oferta de vivienda y el salario mínimo general, el cual se encuentra sobre los 9 mil 587 pesos mensuales para esta región.

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OB