"Cubo" Torres manda mensaje a la "Hormiga" González tras emular su icónico festejo

El pasado 14 de febrero, fue día del amor y la amistad, pero la festividad se vivió con más pasión en Guadalajara tras el Clásico Nacional, partido tras el cual Chivas se reafirmó ante las Águilas como el equipo superior del actual Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El gane de los dirigidos por Gabriel Milito fue gracias a la diana lograda por el delantero Armando "Hormiga" González.

Tras este tanto invasor en la zona de Luis Malagón, la "Hormiga" corrió hacia la zona de tiro de esquina y festejó este gol con un gesto que provocó la nostalgia de algunos espectadores: comenzó a bailar como robot, de la misma forma que lo hacía Érick "Cubo" Torres .

Gol de la Hormiga González y lo festeja como el Cubo Torres JAJAJAJA �� pic.twitter.com/nkmIqqmVPw— Martinalgui (@MartinoliCuri) February 15, 2026

El mensaje para la "Hormiga" de "Cubo"

Luego de este gesto, "Cubo" Torres se mostró conmovido y reconoció la trayectoria de Armando González en Chivas, donde ganó el título de goleo en el Apertura 2025, con 12 anotaciones.

" Estoy feliz de que un mexicano haya conseguido ese título tan importante para un centro delantero y [me pone] todavía más feliz que haya sido de Chivas, porque soy chiva de hueso colorado . Es un golpe de autoridad de que el mexicano puede; demostró que somos capaces de competirle a los extranjeros", afirmó.

El jugador surgido en las fuerzas básicas rojiblancas declaró que espera que sea el primero de muchos campeonatos de goleo para González, pero también desea que más mexicanos sobresalgan.

"Ojalá que vengan muchos más; es el futuro del futbol mexicano y está levantando la mano. Me da mucho gusto por él", compartió.

"Cubo" Torres en Chivas

Érick Torres debutó con 17 años y, siendo tan joven, tuvo la responsabilidad de cargar con la cuota goleadora de las Chivas, por lo que "con mucha humildad" le mandó unas "sugerencias" a la "Hormiga".

" Creo que es importante aconsejarlo bien, que siga teniendo buenas bases y los pies en la tierra. Tuvo un ejemplo muy grande como Javier 'Chicharito' Hernández en el vestidor y creo que está muy bien arropado . Que la directiva se encargue de pulirlo para que se pueda consolidar y que siga demostrando que hay jóvenes mexicanos de calidad", manifestó.

¿Cuándo vuelve Guadalajara a la cancha?

El Rebaño Sagrado volverá a actividad el próximo sábado 21 de febrero a las 21:00 horas, esta vez será visitante en el Estadio Cuauhtémoc en el encuentro de la Jornada 7 contra Cruz Azul.

