Cruz Azul recupera a una de sus estrellas de cara al duelo contra Chivas

Tras haberse llevado la victoria contra el América, Chivas enfrentará a Cruz Azul el próximo sábado 21 de febrero. Cruz Azul podría traer a un potencial jugador en esta fecha del Clausura 2026.

Chivas saborea su reciente victoria que se llevó en el Clásico Nacional. Con este resultado suma 6 triunfos consecutivos, lo que lo coloca en primer lugar con 18 puntos.

No obstante enfrentarse a Cruz Azul que se encuentra en segundo con 13 unidades y al que además se le sumará un jugador clave, podría representar un mayor grado de dificultad.

Kein Mier regresa al partido de Chivas contra Cruz Azul

De acuerdo con información de ESPN, Mier regresará a Cruz Azul en la próxima fecha del Clausura 2026 con el Cruz Azul Sub-21. El objetivo de que vuelva en este encuentro es que retome ritmo en la cancha y muestre un mejor desempeño.

Este será el primer partido tras su última aparición en la Jornada 17 del Apertura 2025 en el encuentro entre Cruz Azul y Pumas que se disputó en el estadio Cuauhtémoc. Fue en este mismo juego donde sufrió una fractura en la tibia tras una fuerte entrada por parte de Adalberto Carrasquilla.

¿Cuándo es el partido de Chivas contra Cruz Azul?

Chivas se enfrentará contra Cruz Azul el próximo sábado 21 de febrero en la cancha del estadio Cuauhtémoc, en Puebla de Zaragoza, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión EN VIVO del partido se podrá ver en:

TV abierta a través del Canal 5

ViX

TUDN

