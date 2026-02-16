La UEFA Champions League retoma su actividad este martes 17 de febrero con el inicio de la fase de play-offs, una ronda eliminatoria crucial introducida bajo el nuevo formato de la competición. En esta etapa, los equipos que finalizaron entre las posiciones 9 y 24 de la fase de liga se enfrentan en series de ida y vuelta para definir a los ocho clubes que acompañarán a los líderes en los octavos de final. Los equipos mejor posicionados (del 9 al 16) tienen la ventaja de cerrar la llave como locales.

El duelo más atractivo de la jornada se llevará a cabo en el Estádio da Luz, donde el Benfica (24º) recibe al Real Madrid (9º). Los lusos se colaron en esta instancia de forma dramática en la última jornada, mientras que el conjunto merengue, sorpresivamente fuera del Top 8, llega con la obligación de imponer su jerarquía europea. El recuerdo reciente favorece a las "Águilas", que vencieron 4-2 a los blancos en la fase previa, inyectando una dosis extra de morbo a este enfrentamiento.

A la misma hora, el Mónaco (21º) y el Paris Saint-Germain (11º) trasladarán su rivalidad local al plano internacional. El PSG de Luis Enrique, actual campeón de Francia, parte como favorito, pero se enfrenta a un Mónaco que ya sabe lo que es derrotarlos esta temporada en la Ligue 1.

Por otro lado, la actividad iniciará temprano en Turquía. El Galatasaray (20º), impulsado por el olfato goleador de Victor Osimhen, recibirá a una Juventus (13º) que llega herida tras resultados irregulares en la Serie A. El ambiente en el RAMS Park será un factor determinante para los turcos, quienes intentarán aprovechar las bajas defensivas de la "Vecchia Signora".

Finalmente, el Borussia Dortmund (17º) se medirá ante la Atalanta (15º) en el Signal Iduna Park. El equipo alemán confía en el peso de su localía y en la contundencia de Serhou Guirassy para superar a una escuadra bergamasca que destaca por su disciplina táctica y capacidad de contragolpe.

En corto:

*Galatasaray y Juventus se han enfrentado seis veces en competiciones de la UEFA, todas ellas en la fase de grupos de la Champions League. El Galatasaray lleva la ventaja con dos victorias, la Juventus tiene una victoria y los tres partidos restantes terminaron en empate.

*El Real Madrid participa en la fase eliminatoria de la Champions League por 29ª temporada consecutiva, mientras que el Benfica regresa a la fase eliminatoria por cuarta vez en cinco temporadas.

*Este es el primer encuentro entre el Mónaco y el París SG en una competición de la UEFA, pero ambos equipos ya han participado anteriormente en enfrentamientos entre equipos franceses.

*El Dortmund ha perdido sus tres últimas eliminatorias a doble partido contra rivales italianos en esta competición, la más reciente contra la Juventus en los octavos de final de la temporada 2014-2015.

Play-offs partidos de Ida

Martes 17 de febrero

Galatasaray vs Juventus | 11:45 horas

Mónaco vs Paris Saint Germain | 14:00 horas

Benfica vs Real Madrid | 14:00 horas

Borussia Dortmund vs Atalanta | 14:00 horas

