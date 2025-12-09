Cuauhtémoc Blanco agrede a portero de Chivas en Clásico de Leyendas | VIDEO

El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco revivió una de sus actuaciones polémicas en un campo de futbol luego de haber agredido a Sergio Hernández en una edición más del Clásico de Leyendas entre América y Chivas.

La tensa situación se dio en McAllen, Texas, ciudad que vio al exjugador de la Selección Mexicana perder la cabeza en pleno partido y, ante sus compañeros y rivales, lanzar un golpe a un adversario.

Blanco, quien hace días lanzó una fuerte crítica al Tricolor con miras a la Copa del Mundo, esperaba la reanudación del juego moviendose dentro del área cuando recibió un ligero empujón del arquero. Después, en acciones que sucedieron en instantes, espejeó rápidamente y le lanzó un fuerte manotazo que alcanza a escucharse en el video grabado y difundido a través de redes sociales. Además de la evidencia en video, el defensor Héctor Reynoso fue testigo de la acción e inmediatamente le recreminó al diputado del Congreso de la Unión su accionar violento.

Mientras tanto, el jugador rojiblanco, ante la agresión, cayó al piso, lo que generó la reacción de los jugadores tapatíos y la molestia de un sector de los aficionados, quienes abuchearon la actitud de Cuahtémoc Blanco.

Pese a ello, el ahora político no se apaciguó e incluso se encaró con algunos elementos de Chivas, mientras futbolistas como Adolfo "Bofo" Bautista no dudaron en revisar el estado de salud del arquero, quien, tras recibir atención, se levantó unos segundos después para seguir jugando.

Al final, el propio “10” del América le dio las manos a Sergio Hernández para poner en pie al arquero, no sin antes lanzar una mirada fulminante.

Aquí el video de la agresión de Cuauhtémoc Blanco

La reacción violenta de Cuauhtémoc Blanco no es nueva en esta clase de partidos, pues en un juego en el norte del país tuvo un enfrentamiento con Alberto Medina, quien recibió una patada del exjugador del Valladolid de España.

A lo largo de la carrera del talentoso atacante también se pueden revisar acciones de este tipo por las que salió expulsado de la cancha a diferencia de esta ocasión que pasó desapercibida por las autoridades.

