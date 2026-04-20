Hawks se quedan con el partido en un dramático final

El público en el Madison Square Garden vio de pie y con los nervios en la mano un cierre de alarido que terminaron por llevarse los Hawks por 107-106 , empatando una serie ríspida y que ha dejado dos encuentros de máxima intensidad física y tensión en cada segundo, sin intención de disminuirla de parte de ninguna de las dos quintetas.

Los Knicks entraron al último cuarto con ventaja de 12 y con las riendas del juego en la mano, pero Atlanta vino de atrás con un último cuarto que ganaron por 28-15 para firmar el triunfo. Estuvieron con el pico y la pala cavando hasta que lograron tomar la delantera que no veían desde que estaban 36-35 y en medio de un golpeado juego tomaron la delantera. Jalen Brunson no iba a dejar que terminara así y con un triple puso el juego a solo uno de distancia. CJ McCollum falló dos libres y dejó la puerta abierta para Nueva York, que no pidió tiempo fuera y Mikal Bridges falló sobre la chicharra.

McCollum, a pesar de que no pudo asegurar antes el resultado desde la línea, encabezó el trabajo de los Hawks esta noche con 32 puntos, seguido de los 19 de Jonathan Kuminga desde la banca, 17 más de Jalen Johnson y Onyeka Okongwu puso otros 15.

Los Knicks dependieron de Jalen Brunson en el último periodo, con 10 de los 15 puntos de ese lapso, pero no lo pudieron encontrar para tomar el último tiro. Josh Hart consiguió una doble decena de 15 puntos y 13 rebotes, mientras Karl Anthony Towns se quedó en 18 unidades.

El siguiente partido será el jueves en el nido de los Hawks , que robaron la ventaja de localía y pondrían contra las cuerdas a los terceros sembrados de la conferencia si hacen valer su casa en el juego 3 y el próximo sábado en el 4.

SV