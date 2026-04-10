Chivas pierde a un jugador clave para el partido ante Tigres

Uno de lo jugadores clave de Chivas no podrá participar en el próximo duelo frente a Tigres, luego de confirmarse que presenta molestias físicas que le impiden estar al cien por ciento para este compromiso.

Se trata de Richard Ledezma, quien durante este torneo se ha convertido en una pieza importante del Guadalajara a tal grado de ser llamado con la Selección Mexicana y tener la posibilidad de acudir a al Mundial 2026.

La determinación se tomó de manera conjunta entre el cuerpo técnico y el equipo médico, con el objetivo de evitar cualquier riesgo que pueda agravar su condición y asegurar una recuperación adecuada.

Ledezma ha sido un elemento clave en el funcionamiento del equipo, gracias a su dinamismo, capacidad para incorporarse al ataque por la banda derecha y su contribución tanto en labores defensivas como en la creación de juego.

Ledezma ha sido un elemento clave en el funcionamiento del equipo, gracias a su dinamismo, capacidad para incorporarse al ataque por la banda derecha y su contribución tanto en labores defensivas como en la creación de juego. IMAGO7

Su ausencia obligará al cuerpo técnico, encabezado por Gabriel Milito, a realizar ajustes en el esquema táctico, especialmente considerando que el enfrentamiento ante Tigres representa una prueba exigente.

Alternativas para cubrir su ausencia

Entre las opciones que maneja el cuerpo técnico aparece Santiago Sandoval, quien ya ha tenido minutos en esa posición, especialmente cuando Ledezma no ha estado disponible. El ‘Negrito’ tuvo una actuación destacada en la jornada 9 frente a León, donde incluso logró hacerse presente en el marcador.

Otra alternativa es Miguel Gómez, defensor derecho natural que conoce bien la posición y podría aportar solidez en la zona, siendo una opción viable para mantener el equilibrio del equipo.

Pendientes de su recuperación

En cuanto al regreso de Ledezma, el club se mantiene atento a su evolución en los próximos días, con la intención de que pueda reintegrarse lo antes posible en la recta final del torneo.

Por otro lado, Omar Govea también continúa fuera de actividad, ya que no ha logrado recuperarse completamente. Su regreso podría darse hasta las últimas jornadas del campeonato, con la mira puesta en llegar en condiciones para la fase final del campeonato.

MF