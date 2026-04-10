La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (CDMX) anunció este viernes 10 de abril el lanzamiento oficial de "La ola más grande del mundo", con la que se busca imponer un nuevo récord Guinness de cara al Mundial 2026 del próximo verano.

Anota: Esta es la fecha para "La ola más grande del mundo"

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 31 de mayo de 2026, a lo largo del corredor del Paseo de la Reforma , dio a conocer la dependencia por medio de un comunicado.

A lo largo del recorrido se dispondrán múltiples puntos de acceso y espacios de atención con servicios de hidratación, registro, asistencia médica y apoyo logístico para garantizar una experiencia segura, incluyente y accesible para todas y todos.

¿Cómo participar en la ola más grande del mundo?

La participación será gratuita y está abierta a todas las personas, sin importar edad, origen o forma de expresión, pues se trata de una convocatoria "que celebra la diversidad que define a la Ciudad de México", de acuerdo con la dependencia.

Las personas interesadas en participar en "La ola más grande del mundo" de la CDMX pueden registrarse previamente en el sitio https://forms.gle/X6khviXuxiXtUHT28 o hacerlo el día del evento mediante los códigos QR disponibles en los puntos de acceso.

Para obtener más información, se puede consultar la página www.mexicocity.cdmx.gob.mx y las redes sociales de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.

ESPECIAL / mexicocity.cdmx.gob.mx

A 40 años del nacimiento de "La ola"

La "ola más grande del mundo" tiene un significado profundamente simbólico, pues este fenómeno colectivo nació en México durante la Copa Mundial de 1986, hace 40 años, cuando por primera vez miles de personas en el Estadio Azteca se levantaron en secuencia para crear una ola que recorrió el mundo y se convirtió en uno de los gestos más universales del futbol, explicó la secretaria.

Ahora, casi cuatro décadas después, la Ciudad de México recupera ese origen para decirle al mundo que la pelota vuelve a casa, en una edición histórica en la que la capital será nuevamente protagonista global.

El Mundial 2026 está pactado para arrancar el próximo 11 de junio con el partido México vs Sudáfrica, a realizarse en el Estadio Azteca; el evento ocurrirá 40 años después de la última vez que nuestro país fue sede el evento de la FIFA.

Luego, tras más de 100 partidos, la final está programada para el 19 de julio en el Estadio MetLife en el Nueva Yok/Nueva Jersey, en Estados Unidos. Será la primera vez que tres países compartan la organización del mayor torneo de selecciones, y también la primera que contará con 48 selecciones participantes.

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