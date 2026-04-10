El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entra en su tramo decisivo y este sábado se disputa una nueva edición del Clásico Joven con dos equipos que saldrán a no perder. América y Cruz Azul se enfrentan en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), en duelo correspondiente a la Jornada 14 (J14), con puntos clave en juego para consolidar su presencia en la Liguilla.

¿Cómo llegan América y Cruz Azul al Clásico Joven?

Las Águilas del América se presentan a este duelo tras un paso irregular que las mantiene en la sexta posición de la Tabla General con 18 unidades. El equipo dirigido por André Jardine sabe que un triunfo ante su acérrimo rival no solo es una cuestión de orgullo, sino el impulso anímico necesario para escalar posiciones y evitar la zona de riesgo en la clasificación a la fase final.

Por su parte, La Máquina de Cruz Azul llega como sublíder del torneo con 27 puntos, pero envuelta en una racha de dudas. Los comandados por Nicolás Larcamón han hilado tropiezos recientes en la liga, incluyendo una dolorosa derrota ante Pachuca, lo que ha permitido que sus perseguidores acorten distancias. Para el cuadro cementero, el Clásico Joven representa la oportunidad perfecta para dar un golpe de autoridad, recuperar la confianza y afianzarse en la cima de cara a la "Fiesta Grande".

Dónde ver EN VIVO el partido América vs Cruz Azul de la J14 - Liga MX

Para los aficionados que no asistan al Coloso de Santa Úrsula en la que es la reapertura para el equipo de Coapa, el encuentro contará con múltiples opciones de transmisión para no perder ningún detalle de este esperado choque capitalino.

Fecha y hora: Sábado 11 de abril, 21:00 horas

Sábado 11 de abril, 21:00 horas Estadio: Banorte, Ciudad de México

Banorte, Ciudad de México Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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