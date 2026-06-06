¿Cuántas personas caben en el Estadio Guadalajara? El aforo exacto para el Mundial 2026

A pocos días de que comience el Mundial 2026, una de las dudas más frecuentes entre los aficionados es cuántas personas podrán ingresar al Estadio Guadalajara durante los partidos de la Copa del Mundo. La FIFA confirmó el aforo oficial que tendrá el inmueble de Zapopan para el torneo, así como los encuentros que recibirá en esta histórica edición mundialista.

Durante el Mundial 2026, el recinto tapatío operará con un aforo oficial de 48 mil espectadores. Esto responde a los requisitos establecidos por la FIFA en materia de seguridad y operación, además de permitir la instalación de espacios destinados a la prensa internacional y a la logística necesaria para el desarrollo del torneo.

¿Qué partidos recibirá el Estadio Guadalajara en el Mundial 2026?

Durante el desarrollo del torneo, la casa de Chivas cambiará temporalmente su nombre comercial. Será conocido ante el mundo como el Estadio Guadalajara y se convertirá en el epicentro del futbol al recibir cuatro partidos de la fase de grupos.

El calendario oficial marca que la acción mundialista en esta sede comenzará el jueves 11 de junio de 2026. Pero el momento cumbre para los locales llegará el 18 de junio, cuando la Selección Mexicana pise este césped.

Ese día, el equipo nacional disputará su segundo encuentro del torneo ante su apasionada afición. La energía en las gradas promete ser inigualable, respaldada por el fervor que caracteriza a los seguidores tapatíos.

Los encuentros que se disputarán en Guadalajara son:

11 de junio | Corea del Sur vs República Checa

18 de junio | México vs Corea del Sur

23 de junio | Colombia vs RD Congo

26 de junio | Uruguay vs España

Puntos clave para tu visita al coloso de Zapopan

Si eres uno de los afortunados que ocupará uno de los 48 mil asientos, debes prepararte adecuadamente. Aquí tienes una lista de consejos para tu experiencia mundialista:

Identifica el nombre oficial: Durante el torneo, el recinto operará bajo el nombre oficial de Estadio Guadalajara .

Durante el torneo, el recinto operará bajo el nombre oficial de . Marca el calendario: Los cuatro partidos se disputarán exclusivamente en la fase de grupos. Si buscas fases eliminatorias, deberás mirar hacia otras sedes.

Los cuatro partidos se disputarán exclusivamente en la fase de grupos. Si buscas fases eliminatorias, deberás mirar hacia otras sedes. Apoya a la Selección Mexicana: El 18 de junio será el día clave. Asegúrate de estar listo para alentar en el segundo partido del equipo nacional.

El 18 de junio será el día clave. Asegúrate de estar listo para alentar en el segundo partido del equipo nacional. Conoce su historia: Aprovecha para admirar su diseño esférico tipo coliseo, el mismo que ya brilló a nivel internacional en los Juegos Panamericanos de 2011.

Un diseño arquitectónico que cautiva al mundo

Más allá de su impresionante capacidad, el Estadio Guadalajara destaca por su diseño vanguardista. Su estructura esférica, construida sobre un terreno elevado y similar a la de un coliseo tradicional, se integra perfectamente con el entorno.

Inaugurado oficialmente en el año 2010, este recinto ya tiene una amplia experiencia albergando grandes eventos internacionales. Fue una de las sedes principales de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en 2011, demostrando su excelencia organizativa.

Hoy, a las puertas del evento deportivo más grande del planeta, sus 48 mil butacas están listas para hacer historia nuevamente. La combinación de modernidad, comodidad y pasión futbolera lo convierten en un escenario inmejorable para el torneo.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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