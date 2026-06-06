El automovilismo mexicano volvió a hacer historia en las calles del Principado. Noel León conquistó este sábado la carrera Sprint del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 2 (F2), logrando así su segunda victoria de la temporada y consolidándose como uno de los principales contendientes al campeonato en su año de debut dentro de esta categoría.

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Partiendo desde la posición de privilegio gracias a la regla de parrilla invertida, el regiomontano del equipo Campos Racing tuvo una arrancada impecable. León administró magistralmente la ventaja en el estrecho circuito callejero para cruzar la meta en primer lugar, superando a Roman Bilinski y Gabriel Mini, y haciendo que el himno nacional mexicano resonara en el Principado por primera vez en más de cuatro años.

Noe León tuvo una salida impecable y administró la ventaja durante toda la competencia para cruzar la meta en primer lugar, confirmando el gran momento que atraviesa tras haber ganado también la carrera corta celebrada en Canadá.

El automovilismo mexicano vuelve a reinar en el Principado

Con esta victoria, el himno nacional mexicano volvió a escucharse en territorio monegasco después de mil 469 días. La última ocasión en que un piloto mexicano celebró un triunfo en las calles de Mónaco fue en 2022, cuando el jalisciense Sergio Pérez se llevó la victoria en la F1.

El podio de la Sprint del GP de Mónaco de F2 fue completado por el polaco Roman Bilinski, representante de DAMS, quien terminó en la segunda posición, mientras que el italiano Gabriel Mini, del equipo MP Motorsport, ocupó el tercer escalón. Mini se mantiene como líder del campeonato, y el triunfo de León le permitió al mexicano ascender hasta el segundo lugar de la clasificación general.

Por su parte, el también mexicano Rafael Villagómez, integrante de Van Amersfoort Racing (VAR), finalizó la competencia en la decimosexta posición y buscará mejorar su desempeño durante la carrera principal.

La actividad en Mónaco continuará este domingo con la carrera estelar. Noel León partirá desde la séptima posición de la parrilla, mientras que la pole position será para el brasileño Rafael Camara, piloto de Invicta Racing y actual tercero en el campeonato.

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