El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya se encuentra en su búnker de Kansas City. Los jugadores completan intensas jornadas de entrenamiento con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al torneo. La preparación incluye dos ensayos futbolísticos de gran relevancia para el cuerpo técnico.

El primer desafío de esta gira preparatoria será ante el combinado de Honduras. Este encuentro se disputará el sábado 6 de junio a las 21:00, hora de Argentina . Los aficionados esperan con ansias ver en acción a los campeones defensores tras varios meses sin competencia oficial.

El escenario elegido para este duelo es el imponente Kyle Field, ubicado en Texas. Este estadio de fútbol americano universitario destaca por su capacidad para albergar a más de 102 mil espectadores. Las autoridades anticipan un lleno total gracias a la presencia del astro rosarino.

Los boletos para presenciar este espectáculo deportivo oscilan entre los 164 y los 447 dólares. A pesar del costo, la expectativa por ver a la Selección Argentina genera un ritmo de venta acelerado. Se espera un ambiente festivo con miles de compatriotas en las gradas.

Dónde ver el partido en vivo

Para quienes sigan el encuentro desde territorio argentino, la transmisión estará a cargo de Telefé y TyC Sports. Ambas señales televisivas iniciarán su cobertura horas antes del pitazo inicial. Los canales prometen análisis detallados y entrevistas exclusivas desde el campo de juego.

Con algunos jugadores arrastrando molestias físicas, el cuerpo técnico necesita probar variantes en posiciones clave. Nombres como Nicolás Capaldo y Agustín Giay buscan sumar minutos ante las dudas en el lateral derecho.

En la antesala de la consagración en Qatar 2022, el equipo albiceleste también disputó un juego preparatorio contra los catrachos. Aquella victoria por 3 a 0 dejó buenas sensaciones y se convirtió en una especie de cábala.

Tras el compromiso en Texas, la gira continuará con un segundo y último ensayo. El martes 9 de junio, el seleccionado nacional medirá fuerzas contra Islandia. Este choque tendrá lugar en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, otro recinto histórico que por primera vez recibirá un partido de fútbol tradicional.

El debut en el Mundial 2026

Una vez finalizados los amistosos, toda la atención se centrará en el estreno mundialista. El debut oficial está programado para el martes 16 de junio frente a Argelia. El Arrowhead Stadium de Kansas City será testigo del primer paso.

El calendario del Grupo J continuará con el duelo ante Austria el lunes 22 de junio. Este segundo partido de la fase de grupos se jugará en el AT&T Stadium de Dallas. Los analistas consideran este cruce como uno de los más exigentes de la primera ronda.

El cierre de la fase inicial será contra Jordania el sábado 27 de junio, también en la ciudad de Dallas. El cuerpo técnico confía en llegar a esta instancia con la clasificación asegurada. Sin embargo, el respeto por todos los rivales es una premisa innegociable en el plantel.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO