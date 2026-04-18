Peleas de box hoy sábado 18 de abril: horarios y dónde ver la cartelera completa

La Feria de San Marcos, en Aguascalientes, es el escenario de la función que este sábado podrán disfrutar los aficionados al boxeo en México a través de las pantallas de ESPN y Televisa.

La pelea entre José Miguel Borrego y Mario Pérez es el plato fuerte de la velada, pero también se vivirá el debut de Aarón Márquez, hijo de Rafael y sobrino de Juan Manuel “Dinamita” Márquez, quien enfrentará a Christian García.

Además, el jalisciense Jorge Mata peleará contra Edgar de la Cruz en peso superpluma.

La velada boxística comenzará su transmisión en ESPN y Disney+ a las 20:00 horas; la pelea estelar será transmitida por Box Televisa, a través del Canal 5 y ViX, a las 23:10 horas.

Cartelera en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos

José Miguel Borrego vs. Mario Pérez

Jorge Mata vs. Edgar de la Cruz

Ángel García vs. Arturo Ávila

Edwing Dávila vs. Yair Marmolejo

Mauricio García vs. Rafael Solís

José Luis Hernández vs. José Juárez

Aarón Márquez vs. Christian García

Aarón Márquez y Christian García. X/bxstrs

Braian Suárez enfrenta a Ben Whittaker en Liverpool

La lesión de Callum Smith, quien este sábado protagonizaría la función de box en la M&S Arena de Liverpool ante David Morrell, provocó un efecto en cadena y colocó sobre el ring a Ben Whittaker y al argentino Braian Suárez.

David Morrell pretendía pelear contra Whittaker, pero la esquina del británico argumentó que su peleador no estaba listo para un reto de ese nivel. La sustitución de Morrell por Suárez, sin embargo, le da ventaja a Whittaker, algo que fue evidente ayer en la ceremonia de pesaje y el careo posterior.

La pelea está anunciada en peso semipesado, aunque ambos superaron el límite de la división.

La esperanza del argentino radica en su vocación noqueadora. Como el propio Whittaker admitió: “Tiene más nocauts que peleas tengo yo; en el papel es un rival duro y los argentinos siempre compiten. Ha estado en una pelea por el título mundial, así que es un paso adelante que necesito”.

Esta pelea será transmitida por ESPN y Disney+ a las 12:00 horas, tiempo de México.

Cartelera completa en la M&S Arena de Liverpool