Cruz Azul recibirá a Tijuana este sábado en el Estadio Cuauhtémoc para disputar la Jornada 15 (J15) del Clausura 2026. Al quedar pocos partidos en el calendario regular, el resultado de este encuentro es importante para determinar qué equipo clasifica ya a los cuartos de final y quién tendrá que esperar más. En resumen, ambos clubes necesitan ganar este fin de semana si no quieren complicar sus aspiraciones rumbo a la siguiente ronda.

¿Cómo llegan Cruz Azul y Tijuana a la J15?

El conjunto cementero se presenta a este compromiso atravesando un momento de fuerte tensión deportiva. Tras consumarse su reciente eliminación en la Concacaf Champions Cup a manos del LAFC, el Cruz Azul, dirigido por Nicolás Larcamón, tiene la obligación de dar vuelta a la página y enfocar todas sus energías en el campeonato local. Ubicada en la segunda posición de la Tabla General, La Máquina necesita una victoria frente a su afición para calmar las críticas y consolidarse como un serio candidato al título del futbol mexicano.

Por su parte, los Xolos de Tijuana arriban a este choque con un importante envión anímico. La escuadra fronteriza viene de conseguir un triunfo fundamental de 2-1 sobre Juárez, resultado que les permitió aferrarse a la décima posición de la tabla para no alejarse de territorio de privilegio. El equipo comandado por Sebastián Abreu sabe que rescatar unidades en calidad de visitante es imperativo si desean mantenerse dentro de la zona que otorga acceso a la fase final, pues la diferencia de puntos con sus perseguidores es mínima en esta recta final del certamen.

Dónde ver EN VIVO el partido Cruz Azul vs Tijuana de la J15 - Liga MX

Para los aficionados, el encuentro contará con varias opciones de transmisión. Las acciones de este partido de la J15 podrán verse en vivo a través de televisión de paga y plataformas de streaming, garantizando que los seguidores de ambos clubes no pierdan detalle del juego.

Fecha y hora: Sábado 18 de abril, 17:00 horas

Sábado 18 de abril, 17:00 horas Estadio: Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Cuauhtémoc, Puebla, Puebla Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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