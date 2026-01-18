¿Cuándo fue la última vez que las Chivas iniciaron con tres victorias en el torneo?

Guadalajara sigue en plan grande en el presente semestre, esto después de conseguir su tercera victoria consecutiva en el Clausura 2026 al superar 2-1 a Querétaro, consolidando un inicio perfecto que lo coloca como líder general del torneo.

Con Gabriel Milito al frente del proyecto, el equipo rojiblanco igualó los números que obtuvo el estratega Veljko Paunovic con Guadalajara en el Apertura 2023 : tres triunfos en las primeras tres jornadas, un logro que marca a ambos como los únicos entrenadores de la década en conseguirlo.

El estratega argentino consiguió los triunfos ante Pachuca, Juárez y Querétaro, sumando nueve de nueve puntos disputados y manteniendo el paso perfecto. Por su parte, las Chivas de Paunovic en 2023 obtuvieron su racha de tres victorias ante León, Atlético de San Luis y Necaxa.

En aquella etapa, la racha de juegos con victoria al hilo se interrumpió en la fecha 4 , cuando igualaron ante Bravos de Juárez en la frontera. Ahora, Milito tiene la oportunidad de superar ese registro el 31 de enero frente a Atlético de San Luis, antes de enfrentar a Mazatlán y América.

Eficacia, equilibrio y profundidad: las claves del triunfo de Chivas ante Querétaro

Chivas construyó su victoria ante Querétaro a partir de un desempeño sólido y equilibrado, en el que supo capitalizar sus mejores momentos y manejar el desarrollo del partido con inteligencia.

El control del mediocampo fue un factor determinante. Con Luis Romo como eje, Chivas logró balance entre recuperación y distribución, manteniendo la posesión y limitando las opciones de Querétaro para generar peligro. Esta superioridad en la zona central permitió al equipo imponer condiciones durante amplios lapsos del partido.

La profundidad por las bandas fue fundamental en el juego. La constante proyección de los laterales, junto al trabajo de Daniel Aguirre, generó superioridad numérica y desajustes en la defensa rival. Aguirre fue clave al aportar una asistencia, reflejo del peso ofensivo que Chivas encontró por los costados.

En ataque, la movilidad y la presión alta de los delanteros rojiblancos mantuvieron a Querétaro en constante exigencia . Armando González fue una amenaza permanente en el área, mientras que Roberto Alvarado aportó desequilibrio, disparos y presencia en el último tercio del campo en su nuevo rol como interior.

Finalmente, el orden defensivo y la respuesta del arquero terminaron por sostener el resultado. Raúl Rangel respondió cuando fue requerido y la zaga mantuvo la concentración para evitar una reacción más peligrosa del rival en la recta final.

De esta manera, Chivas selló un triunfo sustentado en su equilibrio colectivo , su contundencia en momentos clave y la aportación puntual de varios de sus elementos, confirmando un desempeño sólido ante Querétaro.

SV