El lunes 19 de enero de 2026 es una fecha obligada para los entusiastas del futbol de todos los días. La jornada se presenta con pocos partidos, pero que son perfectos para disfrutar en directo desde cualquier dispositivo o por televisión.Con el objetivo de acomodar tu agenda, hemos elaborado una guía con las opciones de transmisión de cada juego. Esta información abarca canales de televisión abierta, sistemas de cable y plataformas de streaming. Conoce los horarios y las distintas maneras de ver en vivo los partidos, para que no te pierdas ni un minuto de esta programación futbolística.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF