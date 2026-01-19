Lunes, 19 de Enero 2026

Futbol hoy 19 de enero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

El lunes 19 de enero de 2026 es una fecha obligada para los entusiastas del futbol de todos los días. La jornada se presenta con pocos partidos, pero que son perfectos para disfrutar en directo desde cualquier dispositivo o por televisión.

Con el objetivo de acomodar tu agenda, hemos elaborado una guía con las opciones de transmisión de cada juego. Esta información abarca canales de televisión abierta, sistemas de cable y plataformas de streaming. Conoce los horarios y las distintas maneras de ver en vivo los partidos, para que no te pierdas ni un minuto de esta programación futbolística.

Partidos hoy lunes 19 de enero de 2026 - LaLiga EN VIVO

  • Elche vs Sevilla | 14:00 | SKY Sports |

Partidos hoy lunes 19 de enero de 2026 - Premier League EN VIVO

  • Brighton vs Bournemouth | 14:00 | FOX One |

Partidos hoy lunes 19 de enero de 2026 - Serie A EN VIVO

  • US Cremonese vs Hellas Verona | 11:30 | Disney+ Premium |
  • Lazio vs Como 1907 | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

