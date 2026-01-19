Aryna Sabalenka admitió que estaba un poco nerviosa con Rod Laver y Roger Federer entre el público durante su victoria de primera ronda en el Abierto de Australia.

Sabalenka, primera cabeza de serie y que ganó el título australiano en 2023 y 2024 y fue subcampeona el año pasado ante Madison Keys, perdió los primeros tres puntos y cedió su juego de servicio inicial antes de recuperarse para vencer a Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah por 6-4 y 6-1.

“No comencé de la mejor manera. Ella llegó a toda marcha. Estaba jugando genial”, dijo Sabalenka sobre la zurda Rakotomanga Rajaonah, una francesa de 20 años con entrada de comodín. “Fue un comienzo complicado. Estoy súper feliz de haber encontrado mi ritmo al final del segundo set”.

Sabalenka se preparó para el primer major de la temporada con un título en Brisbane, que incluyó una victoria en Cuartos de Final sobre Keys. Ha estado en buena forma y lleva 74 semanas ocupando el número uno del ranking mundial de la WTA.

En su entrevista en la cancha, dijo que había echado un vistazo y vio a Laver, el astro australiano que da nombre a la cancha principal del torneo, y al ganador de 20 majors Federer sentados en asientos contiguos.

“Soy una gran fan. Quería mostrar un gran tenis para que ustedes disfrutaran viéndome jugar”, dijo. “Definitivamente había mucha presión. Caminaba pensando '¡no mires allí, no mires allí!’”.

Dejó eso de lado, encontró su ritmo y se mostró contenta con una victoria en sets corridos.

“Quiero decir, primero que nada, es el primer partido, ¿verdad? Siempre estás tratando de averiguar dónde estás”, dijo.

