América dio ante Pachuca su mejor partido en lo que va del torneo Clausura 2026, pero de poco sirve si la victoria no llega y el funcionamiento aún deja dudas.

Las águilas frente a los Tuzos y la situación empeora en el Nido. No solo es la falta de triunfos, es también que no han podido anotar en tres jornadas.

Sin Henry Martín, sin Alejandro Zendejas ni Erick Sánchez, André Jardine sigue en busca de las piezas ideales que lo ayuden a salir del bache en el que se encuentran, pero nada le sale. Las malas noticias no cesan en el Nido. El central Sebastián Cáceres salió por lesión al minuto 64; entre ovaciones ingresó Ramón Juárez.

Tal vez, el duelo más intenso se vivió en las bancas con los cruces y conatos de bronca que se vivieron entre André Jardine y Esteban Solari. Ambos estrategas vivieron al máximo el partido y sus reclamos ya no eran únicamente para los árbitros.

Allan Saint-Maximin también tuvo minutos para intentar algo diferente, pero a los emplumados nada les sale. Las ideas en el ataque están bloqueadas.

La ofensiva del América debe despertar. No anotar ni un solo gol en tres jornadas es imperdonable para el cuadro azulcrema y buscarán que la historia sea distinta en su próximo partido ante Necaxa.

Dos puntos de nueve posibles debe ser una llamada de atención para todos al interior del Nido.

