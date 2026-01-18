Chivas Femenil consigue un agónico triunfo ante Santos Laguna

Chivas Femenil se quedó con la victoria en casa tras imponerse 1-0 a Santos Laguna Femenil en un duelo disputado en la cancha del Estadio Jalisco. La anotación llegó en la recta final del encuentro por conducto de Adriana Iturbide, la “Doctora del Gol” apareció en el momento clave para regalarle una alegría a la afición rojiblanca.

Con este resultado, el equipo dirigido por Antonio Contreras mantiene el invicto en el campeonato, al registrar dos triunfos y un empate en lo que va del certamen.

Un encuentro intenso

El encuentro fue intenso y trabado, condicionado tanto por el clima en el Coloso de la Calzada Independencia como por el orden defensivo de ambos conjuntos, lo que derivó en pocas opciones claras de gol durante gran parte del partido.

En la recta final del encuentro, Chivas Femenil logró abrir el marcador con el tanto que a la postre significó la victoria rojiblanca. Adriana Iturbide se hizo presente en el momento decisivo para evitar que el partido concluyera sin anotaciones.

Adriana Iturbide se hizo presente en el momento decisivo para evitar que el partido concluyera sin anotaciones. IMAGO7/ J. CARLOS CUBEYRO

La jugada se originó en un tiro de esquina, donde el balón se prolongó hasta el segundo poste. Kathya Mendoza intentó controlar el esférico, pero no logró asegurarlo; en el intento de despeje, la defensora central Alexa Hernández terminó impactando el balón en Iturbide, y el rebote se incrustó en el arco lagunero para decretar el 1-0.

La afición celebró el gol de Chivas Femenil

La afición que se dio cita en el Estadio Jalisco celebró con intensidad el tanto, luego de que el gol se negara en reiteradas ocasiones al conjunto local, en lo que parecía sería un empate sin anotaciones.

Tras abrir el marcador, Guadalajara buscó ampliar la ventaja. Adriana Iturbide estuvo cerca de firmar su doblete, pero un remate de cabeza se fue por encima del travesaño, dejando escapar la oportunidad de sentenciar el encuentro.

Con este triunfo, Guadalajara Femenil se colocó en la sexta posición de la tabla general con siete unidades, mientras que Santos Laguna Femenil continúa en la parte baja de la clasificación, ubicado en el lugar catorce.

