Senegal se corona en la Copa Africana de Naciones tras vencer a Marruecos

Senegal se proclamó campeón de la Copa Africana de Naciones luego de imponerse 1-0 a Marruecos en tiempos extra, en una final disputada en Rabat que quedará en la memoria no solo por la intensidad futbolística, sino por una serie de decisiones arbitrales que elevaron la tensión al máximo.

El encuentro fue sumamente parejo durante los 90 minutos reglamentarios. Tanto senegaleses como marroquíes se alternaron el dominio del balón y generaron oportunidades claras de gol , pero la falta de contundencia y las destacadas actuaciones de ambos arqueros, Edouard Mendy y Yassine Bounou, mantuvieron el marcador en blanco.

Senegal apostó por la velocidad de Sadio Mané y el orden en el mediocampo, mientras que Marruecos respondió con posesiones largas y constantes aproximaciones lideradas por Brahim Díaz.

La controversia estalló en el tiempo agregado. Al minuto 92, Senegal había logrado abrir el marcador, pero el tanto fue anulado porque se consideró que Abdoulaye Seck desplazó Achraf Hakimi, desatando intensos reclamos.

Minutos después, en un tiro de esquina, el árbitro señaló penal para Marruecos tras un jalón de El Hadji Diouf sobre Brahim Díaz en el área chica. La decisión provocó una reacción airada del conjunto senegalés , que abandonó el terreno de juego como protesta.

Fue entonces cuando apareció la figura de Sadio Mané, quien tomó el liderazgo y pidió a sus compañeros regresar al campo para reanudar el partido. Con el ambiente cargado y todo el estadio expectante, Brahim Díaz se paró frente al balón. Sin embargo, su disparo fue demasiado débil y terminó en las manos de Edouard Mendy, quien se convirtió en héroe momentáneo al mantener con vida a Senegal.

El fallo del penal pareció golpear anímicamente a Marruecos, mientras que Senegal tomó un segundo aire. Ya en los tiempos extra, el duelo se abrió un poco más. Al minuto 94’, Pape Gueye encontró un balón suelto, lo condujo unos metros y sacó un disparo colocado que superó a Bounou, desatando la euforia del conjunto visitante.

Con la ventaja, Senegal se replegó de manera inteligente y resistió los últimos embates marroquíes , que empujaron con más corazón que claridad. Al silbatazo final, los “Leones de Teranga” celebraron su segundo título de Copa Africana de Naciones, coronando un torneo lleno de carácter, resiliencia y momentos dramáticos, en una final que difícilmente será olvidada en el continente africano.

SV