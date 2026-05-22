El partido de Vuelta de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX definirá al nuevo monarca este domingo, cuando Cruz Azul reciba a los Pumas de la UNAM. Tras un duelo de Ida muy cerrado en el Estadio Olímpico Universitario, ambas escuadras llegan con las mismas posibilidades de levantar el trofeo .

De acuerdo con los reportes, el primer capítulo terminó con un marcador 0-0, dejando la moneda en el aire. Las defensivas impusieron condiciones, evitando cualquier daño y trasladando toda la presión al segundo encuentro. El Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario que corone al campeón, exigiendo a los jugadores un nivel de concentración máximo .

¿Qué necesita Pumas para ganar el título?

Para que el conjunto universitario consiga el campeonato, la escuadra felina requiere una victoria por cualquier marcador durante los 90 minutos reglamentarios. Al desaparecer la regla del gol de visitante, los dirigidos por su actual cuerpo técnico están obligados a superar a la Máquina en el global. Un triunfo por la mínima diferencia basta para desatar el festejo.

El escenario para que Cruz Azul sea campeón

El equipo cementero enfrenta una situación idéntica frente a su afición, pues necesita ganar el encuentro por una diferencia de al menos un gol. La escuadra local buscará aprovechar el apoyo de su público para romper el cero del primer juego. Los Celestes saben que un triunfo por cualquier cantidad de anotaciones resulta suficiente para coronarse.

Criterios de desempate en la gran definición

Si el marcador global termina igualado tras el tiempo regular, el reglamento de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) establece que se jugarán dos tiempos extras de quince minutos cada uno . En caso de persistir la paridad, el campeón del certamen se definirá mediante una tanda de tiros penales . Este escenario pondrá a prueba la destreza de los guardametas.

El aspecto físico jugará un rol decisivo en el desarrollo del encuentro, considerando el desgaste acumulado a lo largo de la Liguilla.

Te recomendamos: Orbelín Pineda llega a la concentración del Tri

¿Dónde ver EN VIVO el encuentro de la Final de Vuelta Cruz Azul vs Pumas?

La afición mexicana espera un espectáculo de primer nivel que corone al mejor equipo del semestre con total justicia deportiva. Al final de la jornada, solo una institución alzará el anhelado trofeo, escribiendo un nuevo capítulo de éxito en los libros de historia.

Fecha y hora : Domingo 24 de mayo, 19:00 horas

: Domingo 24 de mayo, 19:00 horas Sede : Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca 7, Layvtime YouTube, Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

No te pierdas: Julián Quiñones conquista Arabia y supera a Cristiano Ronaldo en anotaciones

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF