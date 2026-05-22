La Fórmula 1 (F1) siempre nos regala momentos de alta tensión, pero este viernes el protagonista de un accidente fue una marmota. Este viernes, la acción en la pista se detuvo por un motivo que nadie esperaba.

Durante la única sesión de entrenamientos libres (FP1) del Gran Premio de Canadá 2026, el piloto tailandés Alex Albon sufrió un fuerte percance. ¿El motivo? Una marmota decidió cruzar el asfalto en el peor momento posible.

El incidente no solo dejó una imagen curiosa y lamentable en Montreal, sino que también encendió las alarmas en el equipo Williams.

El inesperado cruce en el Circuito Gilles Villeneuve

Todo se desarrollaba con normalidad en el Circuito Gilles-Villeneuve de Montreal. Las escuderías aprovechaban cada minuto de la única práctica libre del fin de semana, especialmente por tratarse de una fecha con el formato Sprint, donde el tiempo en pista resulta todavía más valioso para ajustar los monoplazas.

Sin embargo, la sesión cambió de manera repentina cuando Alex Albon se encontró con un obstáculo imposible de evitar. Al salir de una curva, una marmota cruzó inesperadamente la trayectoria de su monoplaza mientras circulaba a gran velocidad.

El compañero de Carlos Sainz terminó impactando contra el muro entre las curvas 6 y 7, aparentemente después de haber atropellado a uno de los animales que habitan en la isla artificial rodeada por el río San Lorenzo, donde se encuentra ubicado el circuito canadiense.

Aunque el piloto intentó reaccionar con una rápida maniobra evasiva, las altas velocidades impidieron recuperar por completo el control del auto. El choque contra la marmota resultó inevitable y, como consecuencia, el monoplaza acabó estrellándose contra las barreras de contención.

Tras el incidente, los comisarios desplegaron de inmediato la bandera roja para detener la sesión. Albon salió ileso y pudo abandonar el vehículo por su propio pie, aunque con evidente frustración por lo ocurrido durante la práctica.

¿Cómo afectó el choque al equipo Williams?

El accidente representa un dolor de cabeza mayúsculo para la escudería Williams. Al tratarse de un fin de semana con carrera Sprint, los mecánicos tienen el tiempo en su contra para reparar el monoplaza antes de la sesión de clasificación.

El coche de Albon, el modelo FW48, sufrió daños severos. Los reportes desde el pitlane indican que la parte derecha y la zona trasera del vehículo quedaron destrozadas tras el fuerte impacto contra las barreras de protección.

La accidentada práctica libre dejó, además del incidente de Albon con la marmota, varias interrupciones, aunque Mercedes logró quedarse con el mejor tiempo de la sesión. El joven italiano Kimi Antonelli encabezó la tabla con un registro de 1:13.402, superando por poco más de una décima a su compañero George Russell. Detrás de ambos terminó Lewis Hamilton, quien colocó a Ferrari en la tercera posición, aunque a más de siete décimas del liderato.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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