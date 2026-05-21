Julián Quiñones conquista Arabia y supera a Cristiano Ronaldo en anotaciones

Julián Quiñones cerró una temporada de ensueño en la Saudi Professional League al proclamarse campeón goleador del torneo con 33 anotaciones , consolidándose como uno de los delanteros más letales del futbol saudí y superando a grandes figuras internacionales.

El atacante mexicano terminó en la cima de la tabla de goleo por encima del inglés Ivan Toney, quien concluyó con 32 tantos, y del portugués Cristiano Ronaldo, que finalizó en la tercera posición con 28 dianas .

Quiñones causa expectativas mundialistas

Para asegurar el título individual, Quiñones tuvo una actuación espectacular en la última jornada del campeonato. El delantero firmó un hat-trick en la contundente victoria de Al Qadsiah por 5-1 sobre Al-Ittihad, resultado con el que su equipo dio por concluida una gran campaña .

Lee también: UEFA cambiaría el formato de las eliminatorias para el Mundial y la Eurocopa

El mexicano apareció en momentos clave del encuentro y marcó a los minutos 36', 37' y 64', desatando la euforia de la afición y confirmando el gran nivel que mostró durante toda la temporada . Gracias a su capacidad goleadora y regularidad, Quiñones se convirtió en una de las piezas más importantes para el Al Qadsiah, escuadra que terminó en la cuarta posición de la clasificación general con 77 puntos.

La actuación del atacante genera gran expectativa rumbo a los próximos compromisos de la Selección Mexicana. Luego de finalizar su participación en Arabia Saudita, Julián Quiñones reportará la próxima semana con el Tricolor para comenzar la preparación enfocada completamente en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA .

Con este campeonato de goleo, el delantero reafirma el gran momento que atraviesa en su carrera y levanta la mano para convertirse en uno de los hombres importantes de México rumbo al Mundial.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF