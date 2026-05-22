La actividad del Gran Premio de Canadá 2026 de Fórmula 1 (F1) comenzó con incidentes, daños mecánicos y constantes interrupciones en el Circuito Gilles-Villeneuve, donde el joven italiano Kimi Antonelli colocó a Mercedes al frente durante la única práctica libre del fin de semana antes de la clasificación Sprint.

El piloto marcó el mejor tiempo de la sesión en Montreal con un registro de 1:13.402, suficiente para superar por poco más de una décima a su compañero George Russell. Lewis Hamilton puso a Ferrari en el tercer sitio, aunque a más de siete décimas del liderato.

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Los primeros problemas en Canadá

Con apenas una hora disponible para trabajar antes de la actividad oficial del Sprint, los equipos enviaron rápidamente a sus pilotos a pista para recopilar información en un trazado que presentó poca adherencia desde el inicio.

Los primeros problemas aparecieron con Franco Colapinto. El piloto de Alpine reportó por radio fallas en el acelerador y regresó a boxes, donde el equipo detectó un problema eléctrico en la unidad de potencia. El argentino no consiguió registrar tiempo.

La sesión también dejó varios despistes en distintos sectores del circuito. Lando Norris se salió en la chicana final, mientras Max Verstappen tocó el césped en la salida de la curva siete. El piloto de Red Bull fue uno de los primeros referentes con neumáticos duros.

Las banderas rojas en Montreal

La primera bandera roja apareció tras una falla mecánica en el auto de Liam Lawson. El neozelandés detuvo su Racing Bulls en la curva cinco y obligó a detener la práctica. Más adelante, Alex Albon también provocó una interrupción luego de impactar a una marmota en la salida de la curva siete, incidente que dañó de forma considerable su Williams.

Mercedes comenzó a tomar protagonismo conforme avanzó la sesión. Russell lideró inicialmente con 1:15.760, aunque Antonelli respondió poco después. Oscar Piastri, con McLaren, fue el primero en bajar de la barrera de 1:15 antes de la segunda suspensión.

En los minutos finales llegaron los neumáticos suaves. Russell subió momentáneamente al primer puesto con 1:13.850, pero Antonelli respondió de inmediato con la mejor vuelta del entrenamiento. El británico también sufrió un trompo en la curva dos y alcanzó a tocar el muro sin daños mayores.

La tercera bandera roja apareció por un accidente de Esteban Ocon. El piloto de Haas perdió el control en la salida de la curva cuatro y golpeó de frente contra las barreras.

Charles Leclerc finalizó cuarto, seguido por Verstappen, Norris, Piastri, Arvid Lindblad, Nico Hülkenberg y Fernando Alonso. Sergio Pérez, ahora con Cadillac, terminó en el vigésimo primer lugar.

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