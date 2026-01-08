Jueves, 08 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Cruz Azul jugará como local en el Estadio Cuauhtémoc

Los celestes solicitaron su cambio de casa este jueves para jugar sus partidos en la casa del Puebla

Por: SUN .

La Liga MX autorizó al Club el cambio de estadio para sus partidos como local en el Torneo Clausura 2026. IMAGO7.

La Liga MX autorizó al Club el cambio de estadio para sus partidos como local en el Torneo Clausura 2026. IMAGO7.

Cruz Azul cambiará de sede para este torneo Clausura 2026. Luego de no llegar a un acuerdo para mantenerse como local en el estadio Olímpico Universitario, La Máquina realizará una nueva mudanza.

LEE: UNAM rompe el acuerdo y Cruz Azul no jugará en CU

Los celestes solicitaron su cambio de casa este día para jugar sus partidos en el estadio Cuauhtémoc, casa del Puebla, así lo confirmó la Liga MX mediante un comunicado.

La modificación se encuentra sustentada en el Artículo 40 del Reglamento de Competencia, el cual establece los requisitos aplicables para este tipo de solicitudes, "mismos que fueron debidamente cubiertos por el Club Cruz Azul", enfatizó la Liga MX.

"La Liga MX autoriza al Club el cambio de estadio para sus partidos como local en el Torneo Clausura 2026", informó el organismo en su escrito.

LEE: Efraín Juárez asume la presión y la deuda de Pumas rumbo al Clausura 2026

"Derivado de esta modificación, el partido correspondiente a la Jornada 2, Cruz Azul vs. Atlas, se llevará a cabo el miércoles 14 de enero a las 17 horas en el Estadio Cuauhtémoc", agregaron.

SV

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones