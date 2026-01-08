Cruz Azul jugará como local en el Estadio Cuauhtémoc

Cruz Azul cambiará de sede para este torneo Clausura 2026. Luego de no llegar a un acuerdo para mantenerse como local en el estadio Olímpico Universitario, La Máquina realizará una nueva mudanza.

Los celestes solicitaron su cambio de casa este día para jugar sus partidos en el estadio Cuauhtémoc , casa del Puebla, así lo confirmó la Liga MX mediante un comunicado.

La modificación se encuentra sustentada en el Artículo 40 del Reglamento de Competencia, el cual establece los requisitos aplicables para este tipo de solicitudes, "mismos que fueron debidamente cubiertos por el Club Cruz Azul", enfatizó la Liga MX.

"La Liga MX autoriza al Club el cambio de estadio para sus partidos como local en el Torneo Clausura 2026", informó el organismo en su escrito.

"Derivado de esta modificación, el partido correspondiente a la Jornada 2, Cruz Azul vs. Atlas, se llevará a cabo el miércoles 14 de enero a las 17 horas en el Estadio Cuauhtémoc", agregaron.

SV