La presión de dirigir a Pumas no se queda en la cancha para Efraín Juárez. A unos días del inicio del Clausura 2026, el técnico universitario compartió una experiencia familiar que refleja el peso de estar al frente de uno de los clubes más exigentes del futbol mexicano .

Juárez reveló que uno de sus hijos le confesó que en la escuela era objeto de burlas por los resultados del equipo. “Me dijo que se reían porque su papá es el entrenador y no gana”, relató.

El técnico contó que, cuando logra llegar temprano, se sienta con sus hijos y les transmite la tranquilidad de haber entregado todo por el club, el grupo y la familia. Esa conversación fue suficiente para que su hijo recuperara la calma.

En el plano deportivo, Juárez no ocultó su autocrítica. Reconoció que el club quedó a deber en el torneo anterior , en el que finalizó décimo, aunque fue enfático en marcar un punto de partida. “No puedo cargar con lo que pasó en los últimos 15 años. Me hago responsable desde que llegué; yo me fui campeón”, señaló.

Juárez dejó claro que su regreso a Ciudad Universitaria estuvo motivado por convicción y amor al club. Aceptó la exigencia de devolver a Pumas al protagonismo y rechazó cualquier conformismo. “No basta con llegar a semifinales o a una final y no ganarla. Vine para ser campeón y no quiero irme sin volver a lograrlo”, sentenció.

Finalmente, el estratega desmintió versiones sobre cláusulas contractuales condicionadas a resultados o disciplina y comparó su relación con Pumas con un matrimonio: mientras ambas partes mantengan el mismo rumbo, el proyecto seguirá adelante. “Vine por amor, no por dinero. Estoy aquí porque quiero, porque confían en mí y porque soy feliz en un club que amo”, concluyó.

SV