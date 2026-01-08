A escasos días de que arranque el torneo Clausura 2026, Cruz Azul se encuentra nuevamente en el centro de la conversación luego de que trascendiera que no jugará como local en el Estadio Olímpico Universitario.

La decisión fue tomada por la Universidad Nacional Autónoma de México, que optó por no renovar el contrato con el conjunto celeste, pese a que entre ambas partes existía un acuerdo de palabra para extender su estancia en Ciudad Universitaria, al menos por un semestre más.

De acuerdo con la información revelada, la solicitud de Cruz Azul para continuar utilizando el inmueble fue rechazada debido a los múltiples compromisos que ya tiene programados el estadio , así como a las necesidades deportivas de los Pumas.

Entre los motivos principales se encuentra la participación de los felinos en la Concacaf Champions Cup, torneo que obliga a la UNAM a contar con plena disponibilidad del recinto para cumplir con calendario, logística y reglamentos internacionales.

Ante este panorama, la directiva celeste ya habría definido un plan alterno que es regresar al Estadio Ciudad de los Deportes para disputar sus encuentros como local, a reserva de que el anuncio se haga oficial en los próximos días.

El inmueble, que históricamente ha sido una de las casas de Cruz Azul, se perfila nuevamente como su base para encarar el próximo semestre, en un contexto que exige decisiones rápidas por la cercanía del arranque del certamen.

La noticia añade un nuevo capítulo a la compleja relación de Cruz Azul con las sedes en los últimos torneos . La falta de estabilidad en su casa ha sido un tema constante, tanto para la directiva como para la afición, que espera que este eventual regreso al Ciudad de los Deportes permita recuperar identidad y regularidad fuera de lo deportivo.

SV